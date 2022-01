Facebook po raz drugi usunął profil Konfederacji. "Po raptem kilku godzinach"

Portal Facebook usunął profil koła poselskiego Konfederacja zaledwie po kilku godzinach jego funkcjonowania. "Uważamy tę decyzję za całkowicie bezpodstawną i skandaliczną" - napisali posłowie Konfederacji w przekazanym PAP we wtorek wieczorem oświadczeniu.

Facebook usunął profil Konfederacji po raz pierwszy 5 stycznia z powodu wielokrotnego naruszenia zasad portalu dotyczących mowy nienawiści i dezinformacji na temat COVID-19. Politycy założyli nowe konto. Facebook usunął je po kilku godzinach.

"Informujemy, że podejmiemy odpowiednie kroki prawne w celu odzyskania naszego profilu. Nie ma w polskim prawie przyzwolenia na cenzurę prewencyjną" - podkreślono w oświadczeniu posłów.

Facebook znów usunął profil Konfederacji

We wtorek przed południem Konfederacja informowała, że jej koło poselskie chcąc komunikować się z wyborcami i sympatykami uruchomiło oficjalny profil na Facebooku. "To nie znaczy, że partia Konfederacja rezygnuje ze starań, by odzyskać swój profil" - oświadczał poseł Krzysztof Bosak. Zapowiadał, że na profilu pod nazwą "Konfederacja - Koło Poselskie", będą publikowane informacje o pracy 11 posłów partii, w tym o ich stanowiskach i wystąpieniach sejmowych.

Tymczasem we wtorek wieczorem Konfederacja poinformowała, że - po wcześniejszym usunięciu w środę w zeszłym tygodniu profilu partii Konfederacja Wolność i Niepodległość - Facebook usunął profil koła poselskiego Konfederacja "po raptem kilku godzinach, bez żadnych uwag co do treści i ostrzeżeń".

Jak podkreślono w oświadczeniu posłów tego ugrupowania przekazanym niedługo później PAP usunięty we wtorek profil został założony przez koło poselskie, a nie przez partię polityczną. "Należał więc do zupełnie odrębnego podmiotu i nie miał żadnych związków z usuniętym wcześniej (również bezprawnie) profilem partii politycznej" - zaznaczono.

"Profil założyli posłowie w celu komunikacji z wyborcami. W zaledwie siedem godzin uzyskał ponad 35 tys. obserwujących. To pokazuje jak duże zapotrzebowanie istnieje wśród użytkowników portalu za zapoznawanie się z treściami publikowanymi przez posłów koła poselskiego Konfederacja" - napisano.

W oświadczeniu podkreślono, że "żadna z treści, która pojawiła się na profilu koła poselskiego, nie łamała standardów społeczności portalu". "W ciągu wspomnianych siedmiu godzin na profilu pojawiło się siedem postów: zdjęcie w tle z logiem firmy, post powitalny, transmisja z konferencji prasowej na temat stworzenia profilu, grafika z hasłem «Tak dla wolności słowa!», spot video w temacie inflacji oraz zdjęcie trzech posłów Konfederacji z zachęceniem do polubienia strony. Mimo to otrzymaliśmy komunikat, że strona jest niezgodna ze standardami społeczności" - zrelacjonowano.

"Jako posłowie koła poselskiego Konfederacji wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec polityki Facebooka. Nie rozumiemy na jakiej podstawie nie wolno nam publikować treści na profilu koła poselskiego. Nie doszło do żadnego złamania standardów społeczności, o których mówi regulamin portalu" - zapewnili posłowie.

