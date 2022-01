"Dobrze, że są takie narzędzia". Poseł Kowalski chwali system Pegasus

Pegasus był wykorzystywany do inwigilacji opozycji, m.in. senatora Krzysztofa Brejzy w 2019 roku, gdy był szefem sztabu KO w kampanii wyborczej do parlamentu - podała agencja AP. Polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski pozytywnie wypowiadał się o wykorzystywaniu tego systemu przez polskie służby. – Czyli dobrze, że jest Pegasus? – zapytał posła Andrzej Stankiewicz.

– Oczywiście, że dobrze jest, że są takie narzędzia stosowane przez wszystkie państwa do walki z przestępczością – odpowiedział Janusz Kowalski. – Artykuł 19. Ustawy o Policji mówi jasno, że taka kontrola operacyjne podejrzanych polityków, prokuratorów, mecenasów, sędziów jest możliwa wyłącznie za zgodą sądu. (…) Każdy przypadek, kiedy jest podsłuchiwany w ramach kontroli operacyjnej ktoś, wobec kogo są podejrzenia o popełnienie przestępstwa musi być zgoda sądu i pisemny wniosek komendanta policji – dodał poseł.

Janusz Kowalski: Dobrze, że są takie narzędzia jak Pegasus

– Nie ma zgody na to, żeby politycy byli bezkarni. Za czasów Zjednoczonej Prawicy nie ma na to zgody, czy ktoś ma metkę PiS-u, Platformy, czy PSL-u – podsumował polityk Solidarnej Polski.

W temacie głos zabrała też Bożena Żelazowska z Polskiego Stronnictwa Ludowego, zwracając się do Janusza Kowalskiego i Marcina Horały:

– System, który powinien być wykorzystywany do walki z terroryzmem jest wykorzystywany przeciwko obywatelom tego kraju. (…) Bardzo możliwe, że Peasusa używają wasi koledzy do podsłuchiwania rządu, do podsłuchiwania siebie nawzajem. (…) I teraz, drodzy panowie, zastanówcie się, czy ten system nie będzie bronią użytą przeciwko wam – powiedziała posłanka PSL-u.

