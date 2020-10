Jarosław Kaczyński na pierwszych stronach gazet.... w Kongo

Jarosław Kaczyński, prezes PiS został wicepremierem Polski. Skład nowego rządu przedstawił w środę, 30 września premier Mateusz Morawiecki. Rekonstrukcja rządu nastąpi w następnym tygodniu. O nowym wicepremierze, Jarosławie Kaczyńskim rozpisuje się nie tylko prasa w Polsce, ale także w Kongo.

Prasa w Kongo pisze o Jarosławie Kaczyńskim

Zdjęcia wierchuszki PiS, Jarosława Kaczyńskiego pojawiło się na pierwszej stronie gazety Les Defis Congolais wydawanej w Kongo. Reporter Radia ZET, Jacek Czarnecki przekazał także, o czym jest artykuł dotyczący prezesa PiS.

Piszą, że Jarosław Kaczyński jest człowiekiem o największej władzy w Polsce — a piszą to w kontekście byłego prezydenta konga Josepha Kabili, który być może sięgnie znowu po prezydenturę w Kongo w 2023 roku Jacek Czarnecki

Reporter dodał także, że w artykule: "informują o tym, że Kabili znowu staje się jednym z najważniejszych polityków, a media tak jak w przypadku Kaczyńskiego analizują każdy jego krok i każde słowo, a pomysł powrotu do władzy już wzbudził spory konstytucjonalistów. To, co odróżnia Kaczyńskiego od Josepha Kabili to to, że Kaczyński po raz pierwszy został premierem w wieku 57 lat a Kabila po zamachu na ojca objął urząd prezydenta jako 29-latek" - przekazał Jacek Czarnecki.

Reporter Radia ZET wyjaśnił także, że informacje o tym, że zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego pojawiło się w gazecie wydawanej w Kongo, otrzymał od kolegów dziennikarzy z Francji. Dodali oni także, że wicepremier Polski jest bardziej znany w Kongo niż u nich w kraju.

RadioZET.pl