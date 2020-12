Kaczyński nie wszedł w skład Kolegium do spraw Cyberbezpieczeństwa

Jarosław Kaczyński nie wszedł do Kolegium do spraw Cyberbezpieczeństwa mimo, że jest przewodniczącym nowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony - ustaliło Radio ZET. Kolegium, w którym zabrakło prezesa PiS, zajmuje się opracowywaniem rekomendacji dla Rady Ministrów dotyczących działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa kraju.

Jak ustalił reporter Radia ZET Łukasz Konarski, nie zanosi się na to, żeby Jarosław Kaczyński miał wkrótce dołączyć do tego Kolegium. Na pytanie o dołączenie wicepremiera i prezesa PiS, reporter Radia ZET otrzymał odpowiedź: - Aktualny projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych – przekazany do publicznych konsultacji 7 września – nie zawiera propozycji zmian w składzie Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa.

- Udział wiceprezesa Rady Ministrów w posiedzeniu Kolegium jest możliwy na podstawie zaproszenia Przewodniczącego Kolegium (Prezesa Rady Ministrów). Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Kolegium przewodniczących właściwych komisji sejmowych, przedstawicieli organów państwowych, przedstawicieli organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz inne osoby, których uczestnictwo jest niezbędne ze względu na tematykę obrad – odpisało na pytania Radia ZET Centrum Informacyjne Rządu.

Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa funkcjonuje przy Radzie Ministrów jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach cyberbezpieczeństwa i krajowych zespołów reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa.

Radio ZET/ Łukasz Konarski