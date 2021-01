W poniedziałek, 18 stycznia, uczniowie klas 1-3 wrócą do nauki w szkołach. Powrót do tradycyjnej nauki jedynie najmłodszych uczniów uzasadnił w sobotę wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski.

Powrót do szkoły uczniów klas 1-3 stanie się faktem tuż po feriach zimowych, czyli w najbliższy poniedziałek. Motywacje, by najmłodsze dzieci wróciły do nauczania stacjonarnego, przedstawił szerzej wiceszef oświaty, Dariusz Piontkowski.

Wiceminister wskazał, że za powrotem do nauki stacjonarnej przemawiała „stabilizacja liczby zachorowań na Covid-19”. Piontkowski mówił w TVP Warszawa, że rodzice, nauczyciele, a także eksperci sygnalizowali, że najmłodsze dzieci "nie najlepiej znoszą kształcenie na odległość, mają problemy techniczne, są bariery i szkody psychiczne, społeczne".

Powrót do szkoły, ale tylko dla najmłodszych. Wiceminister MEiN wyjaśnia

"Stąd czekaliśmy na moment, kiedy dojdzie do obniżenia liczby zakażeń przez dłuższy czas. Przygotowaliśmy wytyczne, w jaki sposób organizować zajęcia w szkole, które wzorowały się na tych, które obowiązywały jesienią i wiosną" - mówił wiceszef MEiN.

Przypomnijmy, że w piątek zakończyło się przesiewowe testowanie nauczycieli na obecność koronawirusa. Ponad połowa z nich deklarowała udział w testach, z czego pozytywne wyniki miało niespełna 2 proc. pedagogów. "Byli to nauczyciele, którzy nie mieli objawów, więc zgodnie z zaleceniami, udali się na izolację. Dzięki akcji testowania mamy zwiększoną pewność, że większość nauczycieli, która wraca do szkoły, nie jest chora" – wyjaśnił Piątkowski.

RadioZET.pl/PAP