Sondaż CBOS przynosi w lutym nieoczekiwane rezultaty. Z zaogniającej się walki politycznej wciąż skutecznie wychodzi Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego liczona razem z koalicjantami zdobyłaby 33 proc. głosów. To spadek o dwa punkty proc. względem badania ze stycznia, jeszcze przed publikacją wyroku zaostrzającego prawo aborcyjne.

Drugie miejsce w sondażu państwowego ośrodka zajmuje ruch Szymona Hołowni. Na Polskę 2050 wskazało 19 proc. pytanych. Co ciekawe inicjatywa b. kandydata na prezydenta wyraźnie dystansuje trzecią Koalicję Obywatelską – zdaniem CBOS-u poparłoby ją zaledwie 12 proc. pytanych.

Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Konfederacja, która nieznacznie przekroczyłaby prób wyborczy (6 proc.). Poprawiła się o jeden pkt. proc. Do Sejmu nie weszłyby Lewica (4 proc., spadek o jeden pkt. proc.), PSL (2 proc., bez zmian) oraz Kukiz'15 – (1 proc., bez zmian).

Co warte podkreślenia niemal co piąty zapytany (19 proc.) powstrzymuje się z wyrażeniem jednoznacznego poparcia dla którejkolwiek z partii politycznych. Odsetek niezdecydowanych wzrósł o 4 pkt proc. Głosowanie na inny komitet wyborczy zadeklarował 1 proc. badanych. Wzięcie udziału w wyborach zadeklarowało aż 76 proc. uprawnionych do głosowania, o 3 pkt proc. więcej niż w styczniu. To znacznie więcej niż rekordowa w ostatnich latach frekwencja w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Po 12 proc. dorosłych Polaków waha się, czy wziąć udział w wyborach, gdyby odbywały się już teraz oraz odrzuca możliwość swojego udziału w ewentualnym głosowaniu.

CBOS zaznacza, że w przedostatnim dniu realizacji lutowego sondażu (10.02) miał miejsce zbiorowy protest prywatnych mediów "Media bez wyboru" – w sprawie rządowego projektu wprowadzenia dodatkowego opodatkowania wpływów z reklam. "Protest ten zatem tylko w ograniczonym zakresie mógł wpłynąć na deklaracje ankietowanych: do dnia protestu zrealizowano 911 wywiadów, zaś w dniach 10–11 lutego 263 wywiady" - podkreślono. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 lutego 2021 roku, na próbie liczącej 1179 osób. Odpowiedzi zbierano na trzy sposoby: bezpośrednio, telefonicznie i elektronicznie.

