Skandaliczny banner na proteście Konfederacji. "Przejaw moralnego zepsucia"

Konfederacja zorganizowała kolejny protest przeciwko przepisom epidemicznym. W tym konkretnym przypadku chodziło o sprzeciw wobec projektu dającego pracodawcom możliwość wysyłania pracowników na testy koronawirusowe i weryfikowania certyfikatów szczepień.

Politycy Konfederacji konsekwentnie utrzymują, że przepisy dające możliwość weryfikowania dokumentów szczepień to "segregacja sanitarna". Wśród transparentów, jakie pojawiły się na manifestacji, jeden był szczególnie skandaliczny. Pojawiło się na nim hasło nawiązujące do napisu "Arbeit macht frei", który znajduje się na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

"Szczepienie czyni wolnym". Skandal na proteście Konfederacji

Zdjęcia z manifestacji pojawiły się w mediach społecznościowych i wywołały lawinę krytycznych komentarzy. "Rok 2021 to rok przekraczania granic. Najpierw Bąkiewicz z kolegami gwizdał na powstańców, teraz Panowie z Konfederacji na tle baneru stylizowanego na bramę KL Auschwitz" - napisał na Twittrze Jan Strzeżek z Porozumienia.

Do sprawy odniosło się już Muzeum Auschwitz. "Napis »Arbeit macht frei« to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz - największego cmentarzyska Polski i świata - to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia" - napisało na Twitterze Muzeum. "To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie" - dodano.

RadioZET.pl