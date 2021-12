"Szlaban na informacje". TK odracza kontrowersyjną rozprawę

Trybunał Konstytucyjny, z powodu nieobecności posłów reprezentujących Sejm, odroczył w środę kontrowersyjną rozprawę ws. przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej. Demonstrujący przed TK podkreślają, że mowa tu o szlabanie na informacje. Trybunał na razie nie wyznaczył terminu kolejnej rozprawy.

Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym o dostępie do informacji publicznej została odroczona, bo nie stawili się przedstawiciele Sejmu. Wyznaczeni do rozprawy posłowie są na głosowaniach.

To bardzo ważna rozprawa, bo dotyczy możliwości patrzenia władzy na ręce. Jak mówi Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watch Dog Polska, jeśli TK przychyli się do wniosku I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, dostęp do informacji publicznej zostanie znacznie ograniczony.

- Nie dowiemy się, jak są wydatkowane publiczne pieniądze. Nie dowiemy się, jak są podejmowane decyzje. Wpłynie to bezpośrednio na pracę mediów. Media zostaną pozbawione jakiejkolwiek informacji - dodaje Osowski.

Demonstrujący przed Trybunałem przedstawiciele organizacji pozarządowych podkreślają, że to będzie szlaban na informacje. TK na razie nie wyznaczył terminu kolejnej rozprawy.

