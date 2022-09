Putin podpisał nowy dekret. Chodzi o młodych mężczyzn w Rosji

Władimir Putin podpisał w piątek dekret o powołaniu do służby wojskowej 120 tys. Rosjan w ramach poboru w okresie od listopada do grudnia - podała rosyjska agencja Interfax. Dokument został już opublikowany na stronach rządowych.

Zgodnie z dekretem Putina, od 1 listopada do 31 grudnia 2022 r. do wojska zostaną powołani Rosjanie w wieku od 18 do 27 lat, którzy nie znajdują się w rezerwie i podlegają poborowi.

Dekret stanowi również, że od 1 października należy zwolnić poborowych, którym upłynął okres pełnienia służby.

Putin podpisał dekret dotyczący jesienno-zimowego poboru

W ramach jesiennego poboru planowane jest wezwanie do wojska 120 tys. poborowych, czyli o 7500 osób mniej niż jesienią 2021 roku – powiedział Władimir Cimlianski, zastępca szefa głównego wydziału organizacyjno-mobilizacyjnego sztabu generalnego rosyjskiej armii.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromna chmura metanu unosi się nad Europą

- Nawet w czasie trwającej specjalnej operacji wojskowej (określenie, którym rosyjska propaganda nazywa wojnę w Ukrainie – red.), liczba ta w pełni zaspokaja potrzeby aparatu państwowego - dodał. Według Cimlianskiego większość poborowych tej jesieni trafi do wojsk lądowych i marynarki wojennej.

RadioZET.pl/Interfax.ru