Posłów i senatorów w trakcie sprawowania mandatu chroni immunitet. Parlamentarzyści nie są jednak bezkarni – w wymienionych w ustawie przypadkach znajdziemy przykłady sytuacji, w których mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, oraz stosowanych wówczas procedur. W ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. wynika, że:

„Poseł lub senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu, z zastrzeżeniem art. 6a.”. Czytamy w nim, że „poseł lub senator, który, podejmując działania wchodzące w zakres sprawowania mandatu, narusza prawa osób trzecich, może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu lub Senatu”.

W przypadku działalności parlamentarzysty (m.in. zgłaszanie wniosków, wystąpienia lub głosowania na posiedzeniach Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego oraz ich organów, na posiedzeniach klubów) poseł lub senator ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną lub finansową na zasadach określonych w ustawie oraz w regulaminach Sejmu lub Senatu.

Czy poseł może być karany lub skazany? Decyduje o tym ustawa

Doprowadzenie posła lub senatora przed sąd a później skazanie poprzedza procedura z udziałem Sejmu lub Senatu, marszałka, a także instytucji, która zajmuje się oskarżeniem danej osoby. W przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, czyli wszystkich o tzw. o wysokim ciężarze gatunkowym (np. zabójstwo, uprowadzenie, gromadzenie broni, rozbój) przed postawieniem parlamentarzysty przed sądem składa się wniosek za pośrednictwem Prokuratora Generalnego. Trafia on do marszałka Sejmu lub Senatu. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, marszałek danej izby kieruje go do odpowiedniego organu (sądu lub innego), zawiadamiając jednocześnie posła lub senatora o treści wniosku. Następnie przedstawiciele organu powiadamiają parlamentarzystę, którego dotyczy sprawa.

Poseł lub senator, którego wniosek dotyczy, przedstawia organowi własne wnioski w tej sprawie w formie pisemnej lub ustnej. Następnie przez organ przygotowywane jest sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku o ukaranie posła/senatora. Dopiero wówczas Sejm lub Senat wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Nieuzyskanie odpowiedniej liczby głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej.

W przypadku oskarżenia prywatnego, wniosek składa oskarżyciel po wniesieniu sprawy do sądu. Wspomniany wniosek sporządza i podpisuje adwokat lub radca prawny, z wyjątkiem wniosków składanych w swoich sprawach przez sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych. Późniejsze procedury są podobne jak w przypadku oskarżenia publicznego.

Czy poseł lub senator może trafić do więzienia?

Parlamentarzysta, wobec którego Sejm lub senat zaakceptowały procedurę ukarania, musi jeszcze wydać oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i skierować je do marszałka danej izby. „Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej może nastąpić tylko za czyn wskazany we wniosku, co do którego poseł lub senator wyraził zgodę” – czytamy w ustawie z maja 1996 roku.

W przypadku, gdy postępowanie karne są wszczęte przed dniem ogłoszenia wyników wyborów, poseł lub senator, przeciwko któremu się ono toczy, może wystąpić do Sejmu lub Senatu z wnioskiem o zażądanie przez Sejm lub Senat zawieszenia postępowania do czasu wygaśnięcia mandatu. Wniosek nie może dotyczyć wykonania kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu. Wówczas decyzję podejmuje także odpowiednia izba – Sejm lub Senat – który zażąda zawieszenia postępowania karnego w drodze uchwały podjętej większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Poseł lub senator może też jednak złożyć Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu oświadczenie, że nie będzie występował z wnioskiem o zawieszenie postępowania.

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora stanowi też, że parlamentarzysta nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu lub Senatu „z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania”. Dalej czytamy, że „zakaz zatrzymania (...) obejmuje wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej posła lub senatora przez organy stosujące przymus”.

Na zatrzymanie posła lub senatora zgodę musi wydać Sejm lub Senat w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Wniosek o pozwolenie na zatrzymanie składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego. Wymóg uzyskania zgody Sejmu lub Senatu nie dotyczy jednak wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.

Zatrzymanie posłów PiS. Za co zostali skazani?

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. W związku z tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia ich mandatów poselskich. W piątek szef Kancelarii Sejmu wydał dyspozycję dezaktywacji kart poselskich Kamińskiego i Wąsika. W poniedziałek sąd wydał nakazy doprowadzenia skazanych Kamińskiego i Wąsika do jednostek penitencjarnych.

We wtorek 8 stycznia policja zatrzymała obu polityków PiS, a później zostali oni osadzeni w zakładach karnych. Maciej Wąsik podkreślił, że on i Kamiński nadal są posłami. „Nikt nam nie uchylił mandatu. To, co próbował zrobić marszałek Sejmu Szymon Hołownia, zakończyło się fiaskiem. (...) W tej sytuacji próby zatrzymania posłów świadczą o tym, że zmierzamy w kierunku państwa totalitarnego” – powiedział Wąsik.

Politycy PiS bronią Kamińskiego i Wąsika argumentując, że decyzję o ich skazaniu wydał sędzia należący do Stowarzyszenia Iustitia, które oskarżają o upolitycznienie z powodu krytyki polityki poprzedniego rządu i współpracowanie z politykami opozycji. Zdaniem zarządu Iustitii, próby dyskredytacji sędziego to "kolejny przykład bezzasadnego kwestionowania niezależności sądu powszechnego, sprawującego wymiar sprawiedliwości w sposób w pełni bezstronny i równy wobec wszystkich podsądnych”.

Źródło: Radio ZET/PAP/sejm.gov.pl/sip.lex.pl/PAB