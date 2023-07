"Duda przeszedł samego siebie". Wrze po słowach prezydenta. "Ależ bałagan"

Święto policji obchodzone 24 lipca było okazją do spotkania się funkcjonariuszy z prezydentem na placu Zamkowym w Warszawie. Podczas poniedziałkowych uroczystości Andrzej Duda wygłosił okolicznościowe przemówienie, którego jeden fragment przykuł uwagę komentatorów i internautów.

- Nikt na świecie nie mówi o polskiej policji, że jest ostra. Wręcz przeciwnie, czasem słychać narzekania, że policja interweniuje zbyt miękko - argumentował prezydent. Dalej kontynuował: - Znakomicie państwo wiecie, że może się zdarzyć, że najspokojniej wyglądająca drobna kobieta nagle wyciągnie nóż i uderzy na policjanta. Bo wiecie znakomicie, że może się zdarzyć nawet taka tragiczna sytuacja, że dziecko wyciągnie pistolet, choćby taki niezabezpieczony przez lekkomyślnego rodzica.

Kontrowersyjne słowa Dudy. "Drobne kobiety" zagrożeniem dla policji?

Słowa Dudy padły w momencie, kiedy policja zmaga się z kryzysem zaufania. Zwłaszcza po ujawnieniu przez "Fakty" TVN interwencji funkcjonariuszy wobec pani Joanny z Krakowa. Pod koniec kwietnia do kobiety została wezwana policja zaalarmowana przez jej lekarkę.

Pani Joanna, która wcześniej zażyła środki poronne, opisała działania służb jako upokarzające. Jedna z policjantek miała kazać jej rozebrać się, przykucnąć i zakasłać. Internauci i komentatorzy od razu dostrzegli korelację pomiędzy słowami Dudy a sprawą z Krakowa.

Poseł opozycji Grzegorz Furgo napisał na Twitterze: "Odebrać dzieciom broń i uważać na drobne kobiety ruszające na policjantów z nożami…Ależ bałagan w głowie ma prezydent Duda".

"Duda przeszedł samego siebie. Też tak macie, jak w świecie Dudy, że drobne kobiety wyciągają nóż i uderzają na policjanta? Albo dziecko nagle wyciąga pistolet? Jakim cudem ten człowiek został prezydentem RP", "Duda: kobiety i dzieci są zagrożeniem dla policji. Czy to oznacza, że polska policja może strzelać do potencjalnego zagrożenia bez ograniczeń i ostrzeżenia?" - to tylko niektóre komentarze na Twitterze.

RadioZET.pl