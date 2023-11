Od prezydenta Sopotu do posła KO. Kim jest Jacek Karnowski?

Jacek Karnowski zajmuje się polityką od wielu lat. Były prezydent Sopotu pisze na swojej stronie internetowej: „Chcę Polski demokratycznej, samorządnej, przyjaznej, szanującej każdego człowieka, Polski liczącej się w Europie”. Poseł KO długo koncentrował się na działaniach samorządowych; do polityki ogólnopolskiej wszedł dopiero po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. W Sejmie X kadencji zasiadł dzięki ponad 55 tysiącom głosów. W kampanii używał hasła „TAK dla Sopotu, TAK dla Pomorza, TAK dla Polski”, nawiązującego do nazwy zrzeszającego samorządowców stowarzyszenia Tak! dla Polski, którego jest prezesem.

Jacek Karnowski – życiorys, wiek, wykształcenie, doktorat

Jacek Karnowski urodził się 16 sierpnia 1963 roku w Gdańsku. Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Podczas studiów związał się z Ruchem Młodej Polski. Były prezydent Sopotu podkreśla, że w latach 80. uczestniczył w zakładaniu nielegalnego wówczas Związku Akademickiego Verbum, bazującego na chrześcijańskim systemie wartości. Sprawował również funkcję wicemarszałka Parlamentu Studenckiego.

Po ukończeniu studiów poseł KO uzyskał tytuł inżyniera budownictwa, a w 2008 roku – tytuł doktora ekonomii. Jego rozprawa doktorska nosiła tytuł „Warunki rozwoju miast centralnych metropolii w Polsce. Aspekty finansowe”.

Jacek Karnowski – samorząd, działalność polityczna

Jacek Karnowski pełnił rolę wiceprezydenta Sopotu w latach 1990-1998. W 1998 roku objął urząd prezydenta miasta, który nieprzerwanie pełnił do 2023 roku. 25-letnia kadencja do tej pory sytuuje go w gronie najdłużej rządzących liderów polskich miast. Karnowski jest też prezesem stowarzyszenia Tak! dla Polski, zrzeszającego kilkuset działaczy samorządowych różnego szczebla.

Obecny poseł KO nie uniknął w swojej karierze kontrowersji. Był bohaterem tzw. afery sopockiej, którą w 2008 roku opisano na łamach „Rzeczpospolitej”. Jacek Karnowski miał wówczas złożyć propozycję o korupcyjnym charakterze przedsiębiorcy Sławomirowi Julke. Prokuratura postawiła ówczesnemu prezydentowi Sopotu zarzuty, z których w 2015 roku uniewinnił go sąd.

Jacek Karnowski - włosy, wybory parlamentarne 2023, postulaty

Jacek Karnowski przez wiele lat nosił charakterystyczną fryzurę: długie, kręcone włosy. W 2015 roku zapowiedział, że ich nie zetnie, dopóki w Polsce będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość — zadeklarował, że zrobi to dopiero, gdy to ugrupowania opozycyjne przejmą władzę. Słowa dotrzymał – po wyborach parlamentarnych w 2023 roku odbyły się wyjątkowe postrzyżyny, a cała akcja zyskała nazwę „Włosy za głosy”.

X kadencja Sejmu jest dla Jacka Karnowskiego pierwszą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami poseł KO przestał pełnić rolę prezydenta Sopotu z chwilą ogłoszenia wyników w okręgu wyborczym nr 25 województwa pomorskiego.

Karnowski wyjaśnił w rozmowie z PAP, że chciałby skoncentrować się przede wszystkim na odbudowie samorządu terytorialnego oraz kwestią finansów państwa. Zauważył, że samorządy powinny przede wszystkim dysponować dochodami własnymi zamiast otrzymywania darowizn. Zaproponował też „decentralizację kraju”, zakładającą m.in. powrót do Funduszy Ochrony Środowiska jako samorządowych, a nie centralnych rządowych.

Jacek Karnowski – życie prywatne, żona, dzieci

Jacek Karnowski ma bogate życie rodzinne. Jeszcze na studiach ożenił się z Małgorzatą. Żona polityka jest matematyczką. „Wykształciła wiele pokoleń sopocian” – pisze poseł KO na swojej stronie internetowej. Para doczekała się córki oraz dwóch synów – Joanny, Łukasza i Jakuba. Niedawno na świecie pojawiła się pierwsza wnuczka państwa Karnowskich – Marysia.

