Nieoficjalnie. Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Znamy szczegóły

Jak dowiedzieli się dziennikarze śledczy Radia ZET i radiozet.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje konwencję programową, na której ogłoszone zostanie ponowne wejście do rządu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Konwencja najprawdopodobniej odbędzie się 24 czerwca w Łodzi.

Jarosław Kaczyński powróci do rządu. Konwencja w przyszłym tygodniu

Według naszych informatorów Jarosław Kaczyński zostanie wicepremierem bez teki. Równocześnie wicepremierami przestaną być Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i Jacek Sasin.

Po zmianach wicepremierowi Kaczyńskiemu mają podlegać kluczowe departamenty w Kancelarii Premiera. Dojdzie do zmiany dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu. Następca dyrektora Tomasza Matyni ma pochodzić z kręgu osób zbliżonych do sztabu wyborczego PiS. - Chodzi o to, aby przestały istnieć dwa ośrodki prowadzące kampanię wyborczą - mówi Radiu ZET polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Do powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu mieli namówić prezesa PiS wicepremierzy Jacek Sasin i Mariusz Błaszczak oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

O możliwości powrotu Kaczyńskiego do rządu jako pierwsza poinformowała gazeta.pl.

