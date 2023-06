Morawiecki zabrał głos ws. marszu 4 czerwca. „Śmieszy mnie trochę”

Marsz 4 czerwca stał się jednym z tematów najnowszego podcastu premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu mówił o prawie do demonstracji, co jego zdaniem jest „pięknem demokracji”. Mówił jednak, że organizacja marszu 4 czerwca „trochę go śmieszy”.

Marsz 4 czerwca. "Nazwijmy rzeczy po imieniu"

- Chciałbym poruszyć temat marszu PO i ich sympatyków – słuchamy w najnowszym podcaście premiera.

Śmieszy mnie trochę, kiedy stare lisy, siedzące w polityce wiele lat, organizują marsz antyrządowy i przedstawiają go jako spontaniczny protest obywatelski Mateusz Morawiecki

Premier miał rozmawiać z samorządowcami, od których miał dowiedzieć się, jak wygląda organizacja marszu „od kuchni”. - Z centrali Platformy poszła dyrektywa, żeby wszyscy ichniejsi prezydenci i burmistrzowie zwozili jak najwięcej działaczy Platformy, pracowników miejskich spółek, samorządowców itd. – powiedział.

- Ja oczywiście nie mam nic przeciwko swobodnej manifestacji poglądów, niezależnie od tego, jakie kto ma. Na tym polega piękno demokracji, że każdy ma tę swobodę i nawet ostrzejsze formy wyrażania tych poglądów, uderzające w rząd, w to, co robimy jako drużyna Prawa i Sprawiedliwości, również nie budzą jakiegoś mojego istotnego oburzenia – stwierdził Morawiecki.

- Nazwijmy rzecz po imieniu – ten niedzielny marsz to będzie marsz działaczy, wyborców i sympatyków PO. A także paru innych formacji. A kto z przedstawicieli innych partii opozycyjnych daje się w to wkręcić, ten tylko buduje pana Tuska, kosztem własnej niezależnej pozycji – podsumował premier.

Marsz jest formą uczczenia rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Odbywa się, według deklaracji organizatorów z PO, "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami". Relację z tego wydarzenia śledzić można na stronie RadioZET.pl.

