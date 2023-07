Niespodziewana koalicja przed wyborami? "Moglibyśmy sięgnąć po 30 proc."

PiS i Koalicja Obywatelska idą łeb w łeb w sondażach. Rządzący nie rosną, a największa siła opozycyjna wydaje się kruszyć sufit 30 proc. poparcia. Rezultat zaplanowanych na jesień wyborów parlamentarnych wydaje się na ten moment trudny do rozstrzygnięcia, a Polacy są podzieleni w ocenie tego, czy władzę utrzyma PiS, czy przejmie ją opozycja.

Wybory 2023. KO rośnie w sondażach, ale co z resztą opozycji?

Z drugiej strony wzrost notowań KO odbywa się kosztem pozostałych ugrupowań opozycyjnych. Szokiem dla wielu było niedawne badanie dla OKO.Press i TOK FM. Wynikało z niego, że choć formacja kierowana przez Donalda Tuska może wyprzedzić PiS, to zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja Trzeciej Drogi i Lewicy.

Niezbyt optymistycznie wyglądają dziś zwłaszcza notowania pierwszego z komitetów. Sojusz Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL po tym, jak ogłoszono jego zawiązanie, cieszył się poparciem ok. 15 proc. Polaków. Dziś spadło ono do poziomu 7-10 proc., a więc de facto na granicy progu wyborczego (który dla koalicji wynosi 8 proc.).

Nic dziwnego, że w sztabie TD jest nerwowo. Choć w oficjalnych zapowiedziach liderów - Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza - priorytetem jest utrzymanie obecnej współpracy i pójście do wyborów w takim układzie, nieoficjalnie - jak donosiła m.in. "Gazeta Wyborcza" - część polityków PSL zaczyna tęsknym okiem spoglądać w stronę ewentualnego sojuszu z KO.

Trzecia Droga pójdzie z Lewicą? Zaskakująca propozycja

Ale to nie jedyna koncepcja rozważana wśród ludowców. Swój zaskakujący pomysł przedstawił ostatnio na łamach "Super Expressu" były wieloletni poseł PSL Stanisław Żelichowski. Jego zdaniem należy rozważyć połączenie sił Trzeciej Drogi z Lewicą.

- Wtedy moglibyśmy sięgnąć nawet po 30 proc. głosów. Platforma musiałaby zrobić krok do tyłu i my wybralibyśmy kandydata na premiera. Trzy partie przedstawiłyby kandydatów i wybralibyśmy takiego, który będzie łagodził atmosferę w Polsce - mówił polityk, przekonując, że taka formacja mogłaby przeskoczyć w sondażach nie tylko drużynę Donalda Tuska, ale i PiS. Nie jest to zresztą odosobniony pogląd. Takie rozwiązanie zasugerował również wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski.

Jeżeli będzie potrzeba, żeby siły demokratyczne się zjednoczyły, to oprócz PO, która jest partią pierwszego wyboru, także Lewica może być dobrym partnerem. Wszystko jest otwarte Piotr Zgorzelski, PSL

Na te doniesienia - oraz opinie kolegów z ugrupowania - zareagował już prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego wpis na Twitterze można potraktować jako próbę zdementowania tych pogłosek. "Do wyborów idziemy jako Trzecia Droga. Lewicy życzymy powodzenia na oddzielnej liście" - napisał.

'SE" zapytał o zdanie także przedstawicielkę Lewicy Annę-Marię Żukowską. - Rok temu była rozważana tzw. Koalicja Świateł Drogowych, czyli PSL, Polski 2050 i Lewicy. Nie wiem, czy ten pomysł wróci, ale trzymam kciuki za obecny sojusz PSL-PL2050. Po wyborach i tak będziemy chcieli stworzyć wspólny rząd - tłumaczyła posłanka.

