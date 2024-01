Nowe informacje o stanie zdrowia Ziobry. "Jest poddany bardzo silnemu leczeniu"

Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski w rozmowie z "Super Expressem" mówił m.in. o sprawie byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pod koniec dyskusji dziennikarka zapytała posła o Zbigniewa Ziobrę.

Na początku stycznia Ozdoba przyznał, że Ziobro jest wyłączony z działań politycznych. - Pan minister walczy w tej chwili z bardzo poważną chorobą i wyłączył się z życia politycznego do momentu powrotu do zdrowia. Trzymam kciuki, modlę się za zdrowie pana prezesa, ale nie jest w stanie w tej chwili podejmować żadnych czynności politycznych i wyłączył się z nich całkowicie - mówił w rozmowie z "Faktem". We wtorek przekazał nowe informacje.

Jacek Ozdoba przekazał najnowsze informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry

- Panie pośle, to tak na koniec jeszcze muszę pana o to zapytać, bo wielu widzów mnie o to prosiło. Co się dzieje ze Zbigniewem Ziobrą? - zapytała prowadząca, dodając, że chciałaby w ten sposób "rozwiać jakiekolwiek wątpliwości ze względu na uczciwe podejście do obywateli". - To jest oficjalne. Ja jestem upoważniony do tego, żeby powiedzieć. Pan minister ma chorobę nowotworową. Jest poddany bardzo silnemu leczeniu - odpowiedział Jacek Ozdoba.

Dziennikarka "Super Expressu" dopytywała, czy Ziobro przebywa na terenie Polski. Jacek Ozdoba odpowiedział, że "niewątpliwie tak". - Trzeba rozwijać tego typu wątpliwości, dlatego pytam - zaznaczyła prowadząca. Warto wspomnieć, że we wtorek Roman Giertych napisał na Twitterze/X, że rodzina Zbigniewa Ziobry przebywa poza granicami Polski.

- Pan minister jest chory i do czasu, kiedy nie wyzdrowieje, nie będzie uczestniczył w życiu publicznym. Taka była jego decyzja. Prosimy o uszanowanie - poinformował poseł Suwerennej Polski.

- Wielu zastanawia się, czy to nie jest jakaś forma ucieczki przed odpowiedzialnością. Czy stan zdrowia rzeczywiście jest tak zły, że pan Zbigniew Ziobro nie może pojawiać się publicznie? - sugerowała dziennikarka. Jacek Ozdoba zapewnił jednak, że wszystko jest w dokumentacji medycznej, a diagnozę postawiło kilku lekarzy.

Źródło: Radio ZET/"Super Express"/Twitter