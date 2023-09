Oskar Szafarowicz kandydatem PiS do Sejmu. "Musi się sprawdzić w stolicy"

Oskar Szafarowicz znajdzie się na ostatnim miejscu warszawskiej listy PiS. Początkowo 22-latek miał startować z okręgu wyborczego nr. 11 obejmującego między innymi Sieradz i Łowicz.

- Szafarowicz miał tam pewny mandat, jednak część starszych działaczy postanowiła, że musi się sprawdzić w stolicy - mówi nam polityk Prawa i Sprawiedliwości. Według rozmówców Radia ZET młody działacz PiS i znany tiktoker może w swojej kampanii energicznie atakować kandydującego z Warszawy lidera KO Donalda Tuska.

Wobec Szafarowicza toczy się postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiuje. Dotyczy jego wpisów w sieci, pozwalających zidentyfikować syna posłanki Magdaleny Filiks. Działacz młodzieżówki PiS dzięki przychylności Ministerstwa Aktywów Państwowych dostał posadę w PKO BP.

"Gdy przeczytałem zarzut (aktywność publiczna, w tym w mediach społecznościowych, nie licująca z godnością studenta), gdy usłyszałem, że na studiach na UW to lepiej odpuścić sobie zaangażowanie w działalność w PiS, w manifestację przywiązania do patriotycznych wartości i konserwatywnych poglądów, że przed wyborami trzeba »symbolicznie napiętnować«, to przez chwilę się zawahałem - kto tu jest szalony?" - pisał Szafarowicz w mediach społecznościowych.