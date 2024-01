"Paski grozy" wróciły na antenę. Oto co dzieje się w TV Republika

Przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości odbiorcy mediów publicznych byli "karmieni" polityczną propagandą, która gloryfikowała działania ekipy Jarosława Kaczyńskiego, demonizując przy tym wszystko, co związane z opozycją. Głównym antagonistą w historiach przedstawianych m.in. przez TVP był oczywiście obecny premier Donald Tusk.

Koniec "straszenia Tuskiem" w mediach publicznych

To, co na stałe zapisało się w medialnej historii Polski, to z pewnością paski, na których przez lata mogliśmy czytać szokujące hasła. "(D)Efekt Tuska", "opozycja chciała popsuć Polakom święta", "Niemcy zazdroszczą Polakom" - to tylko kilka z wielu przykładów pasków, które pojawiały się w - wówczas - rządowych mediach.

Po tym, jak Koalicja 15 października zwyciężyła w październikowych wyborach, mogliśmy oglądać szokujące sceny związane z zapowiadanym przez ekipę Donalda Tuska odpolitycznieniem mediów publicznych. Władze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej zostały zmienione - podobnie jak narracja na antenie.

Orłoś: Po prostu mieli taką pracę

Maciej Orłoś w rozmowie z "Faktem" ocenił, że "te paski to była część propagandy". - One były straszliwe i ktoś za tym stał. Wykonawcy państwowi, tak zwani, ale oczywiście oni mieli swoich szefów i ludzi, którzy im zlecili takie zadania. Po prostu mieli taką pracę - wyjaśnił dziennikarz.

Nowa władza przejęła siedzibę na Woronicza, a to nie mogło zakończyć się inaczej, niż odejściem "gwiazd" TVP. Te znalazły jednak swoje miejsce u nowego nadawcy. Mowa o Telewizji Republika, która obecnie usiłuje spełniać rolę Telewizji Polskiej z czasów Prawa i Sprawiedliwości.

"Paski grozy" rodem z TVP wracają w Telewizji Republika

Po tym, jak Telewizja Republika przejęła propisowską "misję" mediów publicznych, kwestią czasu było, aż powrócą "paski grozy". Trzeba przyznać, że te w niczym nie ustępują hasłom, które pojawiały się w TVP czy TVP Info. Do tej pory mogliśmy przeczytać:

"Tusk sięga po najgorsze wzorce niemieckiego totalitaryzmu",

"Tak powstaje dyktatura - Tusk buduje ustrój totalitarny",

"Spontaniczny protest pod domem dyktatura Tuska w Sopocie",

"Oglądaj Telewizję Republikę na YouTube, zanim Koalicja 13 grudnia odłączy internet",

Od razu widać więc, że Telewizja Republika z pełną mocą wraca do praktyk i sterowania informacją rodem z TVP Info z czasów rządów PiS. Można więc spodziewać się, że hasła na paskach będą coraz mocniej uderzać w Tuska i ekipę rządzącą. Najpewniej nie obejdzie się też bez straszenia odbiorców Brukselą, Berlinem czy Moskwą.

