Wybory kopertowe – co to jest i o co chodzi w głosowaniu przeprowadzanym w ten sposób? Przybliżamy okoliczności, w których zagadnienie stało się głośnym tematem debaty publicznej i dlaczego sprawa, która ma swój początek przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku, jest badana przez komisję śledczą.

Wybory kopertowe – co to jest? O co chodzi i na czym polegają?

Wybory kopertowe to upowszechniona w mediach i kolokwialnym użyciu nazwa głosowania korespondencyjnego. Kodeks wyborczy precyzuje, że z takiej opcji głosowania mogą skorzystać wyborcy z niepełnosprawnością o umiarkowanym lub znacznym stopniu, podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Wyborcy, którzy decydują się na tę formę, otrzymują specjalny pakiet wyborczy nie później niż 6 dni przed terminem wyborów i (najczęściej) w warunkach domowych oddają głos w osobistym i tajnym charakterze. Karta musi zostać przesłana odpowiedniej komisji wyborczej.

Wybory kopertowe w 2020 roku

Wybory kopertowe w 2020 roku były propozycją Prawa i Sprawiedliwości. Ówczesny obóz rządzący twierdził, że proponowana forma oddawania przez wyborców głosów w wyborach prezydenckich ma oparcie w przyjętej Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jak informuje portal oko.press: „Nowe prawo zmieniało sposób głosowania w wyborach prezydenckich z bezpośredniego na korespondencyjne, a główny wysiłek [...] de facto przerzucało z Państwowej Komisji Wyborczej na Ministerstwo Aktywów Państwowych, kierowane przez Jacka Sasina oraz na Pocztę Polską, która miała być odpowiedzialna za dostarczenie i odbiór od obywateli pakietów wyborczych”.

Głównym, medialnym entuzjastą projektu był Jacek Sasin; to jednak Mateusz Morawiecki wziął na siebie decyzje administracyjne. Ówczesny premier zlecił Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych realizację działań związanych z drukiem kart, instrukcji i oświadczeń; Poczcie Polskiej powierzył natomiast rozpoczęcie czynności, które miały zmierzać do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku w trybie korespondencyjnym.

Zobacz także: Jarosław Gowin pogrąży Kaczyńskiego? Kim jest były wicepremier?

Wybory kopertowe: koszt, jak wstępnie zakończyło się przedsięwzięcie

Do wyborów kopertowych ostatecznie nie doszło – według dokumentów, do których dotarli reporterzy TVN24, miały kosztować one prawie 70 milionów złotych. Obywatele w głosowaniu bezpośrednim wybrali na prezydenta Andrzeja Dudę.

Ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę; rezultatem był wyrok orzekający o nieważności decyzji Morawieckiego zlecającej Poczcie Polskiej organizację wyborów kopertowych. - Ani przepisy ustawy zasadniczej, tj. K onstytucji, ani ustawy o Radzie Ministrów nie przyznają Prezesowi Rady Ministrów żadnych uprawnień w zakresie zmierzającym do realizacji i przygotowania jakichkolwiek wyborów powszechnych – argumentował sąd, cytowany przez Gazetę Wyborczą.

W 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie warszawskiej Prokuratury Okręgowej o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie wyborów kopertowych, nie uwzględniając jednocześnie zażalenia Najwyższej Izby Kontroli.

Zobacz także: "Sprawa Kamińskiego i Wąsika to dopiero początek. Spirala się nakręca"

Wybory kopertowe – komisja śledcza, Jarosław Gowin

Wybory kopertowe nie doszły do skutku, ale ich echa nie milkną. W grudniu 2023 roku Sejm przyjął uchwałę dotyczącą powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego.

Jako świadka wezwano m.in. Jarosława Gowina – lidera Porozumienia, którego w sejmowych kuluarach charakteryzuje się jako człowieka odpowiedzialnego za blokadę wyborów kopertowych. Gowin w 2020roku zasiadał w rządzie Zjednoczonej Prawicy, z którego jakiś czas później go wyrzucono (kością niezgody miało być sceptyczne nastawienie Gowina względem Polskiego Ładu i tzw. lex TVN). Po dymisji, o której dowiedział się z mediów, twierdził, że „odchodzi z podniesionym czołem”.

Źródło: Radio ZET/sejm.gov.pl/Kodeks Wyborczy/wyborcza.pl/oko.press/tvn24.pl