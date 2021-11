Jarosław Gowin w szpitalu. Były wicepremier ma objawy depresji

Jarosław Gowin trafił do szpitala z powodu depresji – poinformował w środę "Newsweek". Lider Porozumienia nie był obecny na ostatnim posiedzeniu Sejmu i przestał udzielać się w mediach społecznościowych.

Jarosław Gowin trafił do szpitala kilka dni temu. Powodem hospitalizacji lidera Porozumienia miały być objawy depresji, które nasiliły się po wielomiesięcznych atakach personalnych na byłego wicepremiera – napisał "Newsweek" Przypomnijmy, że Gowin odszedł z rządu 10 sierpnia br. Wcześniej informowano, że koalicjanci ze Zjednoczonej Prawicy zbierają na niego ''haki''.

Jarosław Gowin trafił do szpitala

W krótkim oświadczeniu dla mediów wygłoszonym w siedzibie Porozumienia rzeczniczka partii Magdalena Sroka odniosła się do doniesień medialnych na temat stanu zdrowia Gowina. – Wiosną tego roku ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem. Wtedy przebywał w szpitalu prawie trzy tygodnie. Był to szpital MSWiA w Warszawie – przypomniała Sroka. – Rodzina i przyjaciele proszą o zachowanie prywatności – podkreśliła.

– Nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby przekazywać informacje o stanie zdrowia, ale z pewnością już wkrótce zrobi to sam Jarosław Gowin, z którym pozostajemy w stałym i codziennym kontakcie – dodała. Jak podkreśliła, "Porozumienie, jako partia i środowisko, dalej normalnie będzie prowadziło swoją działalność, zarówno w parlamencie, jak i w terenie, czekając na szybki powrót do zdrowia Jarosława Gowina".

Jarosław Gowin wyrzucony z rządu Mateusza Morawieckiego

14 sierpnia prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał Jarosława Gowina z rządu. Powodem dymisji wicepremiera, ministra rozwoju pracy i technologii – jak informował rzecznik rządu Piotr Müller – było to, że Gowin oraz członkowie Porozumienia pracowali w niewystarczającym tempie nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie oraz podejmowali – w ocenie premiera – "nierzetelne działania" dotyczące reformy podatkowej.

Po dymisji zarząd Porozumienia podjął decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. "Praca dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej była dla mnie zaszczytem. Od jutra wraz z Przyjaciółmi z Porozumienia zaczynamy nowy etap. Dalej będziemy skutecznymi rzecznikami klasy średniej, samorządów oraz wszystkich ludzi przedsiębiorczych. Zapraszamy do współpracy!" – napisał wówczas na Twitterze Jarosław Gowin.

RadioZET.pl/Newsweek/PAP