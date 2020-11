Jest oświadczenie PiS ws. tegorocznych zamieszek na Marszu Niepodległości w Warszawie. Opublikowała je na swoim profilu na Twitterze rzeczniczka partii, Anita Czerwińska. W dokumencie kierownictwo PiS odniosło się m.in. do postrzelenia przez policję fotoreportera tygodnika "Solidarność" Tomasza Gutrego, a także udziału niektórych polityków Konfederacji w pochodzie.

Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Warszawy 11 listopada 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną miał przyjąć formę "rajdu samochodowego", jednak wiele osób zdecydowało się przejść pieszo przez stolicę. Doszło do zamieszek. Na niektórych skrzyżowaniach i błoniach wokół Stadionu Narodowego chuligani starli się z policją. Jak relacjonował nasz reporter: "policja w żaden sposób nie prowokowała zamieszek. Chuligani bez powodu atakowali funkcjonariuszy. W ruch poszła pirotechnika, granaty hukowe i race''.

W czwartek wieczorem na Twitterze rzeczniczka PiS Anita Czerwińska opublikowała oświadczenie partii ws. tegorocznych zajść na Marszu Niepodległości. Poniżej jego treść:

"Organizatorzy Marszu Niepodległości, będącego wielką demonstracją patriotyzmu, podjęli odpowiedzialne działania, proponując przyjęcie przez tegoroczny marsz formuły zmotoryzowanej, bezpiecznej w czasie epidemii. W atmosferze społecznego przyzwolenia, stworzonej przez ostatnie protesty Strajku Kobiet, wielu obywateli, którzy chcieli zamanifestować swój patriotyzm i świętować rocznicę odzyskania niepodległości, dołączyło w formie pieszego pochodu (...). Organizowanie ich w czasie pandemii należy oceniać jako działania nieodpowiedzialne. Niestety w trakcie marszu miały miejsce godne potępienia incydenty, będące wynikiem dołączenia do niego grup chuliganów, a być może także świadomych prowokacji" – napisano w oświadczeniu Prawa i Sprawiedliwości.

"Uczynimy wszystko, aby powody każdego z tych zdarzeń, w tym zranienia red. Tomasza Gutrego, a także wielu policjantów, jednego z nich ciężko, zostały w pełni wyjaśnione. Jeśli okaże się, że wynikały one także z błędów popełnionych przez organy porządku publicznego, odpowiedzialni zostaną potraktowani zgodnie z prawem" – podkreślono w dokumencie.

Marsz Niepodległości 2020. Jest oświadczenie PiS ws. zamieszek

"Z bólem jednak musimy odnotować, że pewne formacje polityczne, a w szczególności niektórzy przedstawiciele Konfederacji przyjmują taktykę "im gorzej, tym lepiej". Jednym z elementów tej taktyki jest przejmowanie wulgarnego języka totalnej opozycji w różnych odmianach, co jest szczególnie kompromitujące. PiS odrzuca tego rodzaju postawę" – czytamy. "Zawsze dążyliśmy i będziemy dążyć do tego, by sytuacja Polski i jej obywateli, sytuacja Polaków, poprawiała się, a perspektywy naszej Ojczyzny były coraz lepsze" – zaznaczono w komunikacie.

74-letni fotoreporter Tomasz Gutry został ranny w środę podczas zamieszek, które miały miejsce na Marszu Niepodległości w Warszawie. Mężczyzna trafił do szpitala postrzelony gumowym pociskiem, który utkwił mu w twarzy. Komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej zapewnił po tym zdarzeniu, że policjanci używali broni gładkolufowej wobec chuliganów, a w przypadku fotoreportera był to "nieszczęśliwy wypadek".

RadioZET.pl/Twitter/PAP