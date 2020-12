Polacy wykazali się determinacją i poświęceniem w walce z pandemią koronawirusa. Pokazali to, co najlepsze - powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu noworocznym. Zaapelował też o szczepienie się na Covid-19 i zadeklarował, że sam również się zaszczepi.

Orędzie Andrzeja Dudy transmitowała TVP, było również dostępne na kanałach Kancelarii Prezydenta i samego Dudy w mediach społecznościowych. Prezydent zaznaczy, że tegoroczny sylwester jest inny niż poprzednie. - Spędzamy go w domach, w gronie najbliższych, bo też cały mijający rok był inny niż lata ubiegłe. Okazał się dla nas wszystkich niezwykle trudny - mówił.

Jak podkreślił, był to rok pełen wyrzeczeń, dramatów i cierpienia. - Z głębokim współczuciem obejmuję myślą rodziny pogrążone w smutku po stracie bliskich. Niech nowy rok przyniesie Państwu pocieszenie i ukojenie - powiedział prezydent. Zaznaczył, że w związku z pandemią koronawirusa, która ogarnęła cały świat, "a w ostatnich miesiącach uderzyła z wielką mocą także w nasz kraj, w Polskę, stanęliśmy przed wyzwaniami o niespotykanej dotąd skali".

Orędzie Andrzeja Dudy na koniec roku 2020

- My, Polacy, wykazaliśmy się olbrzymią determinacją i poświęceniem. Pokazaliśmy to, co w nas najlepsze: solidarność, życzliwość, gotowość do współpracy, zrozumienie. Wszystkim Państwu, drodzy Rodacy, serdecznie za to dzisiaj dziękuj - oświadczył prezydent.

Podziękował w szczególności "tym, którzy stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom i wszystkim służbom medycznym", a także żołnierzom i funkcjonariuszom innych służb mundurowych, wolontariuszom wspomagającym działania medyczne i opiekuńcze.

Podziękował też nauczycielom, "którzy od wielu miesięcy pełnią swoją ogromnie ważną misję w całkowicie nowych warunkach", a także "przedsiębiorcom, którzy mimo epidemii dają świadectwo swoich kompetencji i umiejętności, a zarazem dbają o miejsca pracy, swoich współpracowników i ich rodziny". Zaznaczył, ze "uratowanie milionów miejsc pracy Polek i Polaków to jeden z największych sukcesów tego mijającego roku".

Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom – dzięki przeznaczeniu ponad 100 miliardów złotych na pomoc dla polskich firm – udało się mimo kryzysu nie dopuścić do powrotu masowego bezrobocia. Działania te muszą być kontynuowane w nadchodzącym roku, szczególnie w odniesieniu do branż, które zostały najmocniej dotknięte skutkami pandemii Andrzej Duda

Andrzej Duda podkreślił, że rok 2020 był wyjątkowy nie tylko ze względu na pandemię koronawirusa, ale także ze względu na wybory prezydenckie. Jak mówił, "choć przeprowadzenie ich w sposób bezpieczny nie było proste, udało się to zrobić".

Ponad 20 milionów obywateli poszło do urn, wiedząc, że każdy głos ma znaczenie. Chcę dzisiaj za to raz jeszcze podziękować wszystkim moim Rodakom, niezależnie od tego, na kogo Państwo głosowali. Rekordowa frekwencja daje silny demokratyczny mandat. To także dowód stabilności i dojrzałości naszej polskiej demokracji. Ogromnie za ten dowód dziękuję Andrzej Duda

Podkreślił, że cały świat zmaga się z kolejną falą epidemii; cała Europa wprowadza obecnie niezwykle surowe restrykcje i obostrzenia. - Także nas czekają kolejne wyrzeczenia podczas najbliższych miesięcy i trudnych zmagań z epidemią - powiedział prezydent.

Wskazał, że od 28 grudnia obowiązuje narodowa kwarantanna i że według niego nowy 2021 rok będzie czasem stopniowego powrotu do normalnego życia. - Nadzieję daje nam narodowy program szczepień. Ufamy, że szczepionka pozwoli uporać się z pandemią i pomoże nam wrócić do normalności - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że od wielu miesięcy angażował się w działania, które miały zapewnić Polakom szybki dostęp do szczepień przeciwko Covid-19. "Działania te we współpracy z naszymi partnerami z Unii Europejskiej zakończyły się sukcesem. Dziś jesteśmy gotowi do przeprowadzenia programu szczepień na masową skalę" - oświadczył prezydent Duda. Jak mówił, w ostatnich tygodniach rozmawiał na temat szczepionki z wieloma ekspertami, lekarzami i naukowcami.

Zgodnie podkreślają, że szczepionka jest skuteczna i bezpieczna. Apelują, żeby skorzystać z tej wielkiej szansy. Przyłączam się do tych apeli. Sam oczywiście także wezmę udział w Narodowym Programie Szczepień Andrzej Duda

Prezydent Duda podkreślił, że w nadchodzącym roku musimy wzmocnić polską gospodarkę. Dodał też, że "witamy nowy 2021 rok z nadzieją, ufamy, że będzie lepszy; wkraczamy w niego mądrzejsi o trudne doświadczenia". Andrzej Duda zaznaczył, że w 2020 r. ze względu na pandemię musieliśmy zmienić nasze przyzwyczajenia i zachowania.

- Życie codzienne w czasach pandemii mocniej niż dotychczas uświadomiło nam, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego jest to także czas wielkiej serdeczności, otwartości, gotowości do niesienia pomocy i wsparcia drugiemu człowiekowi. Życzę Państwu, żeby to dobro pozostało z nami i w nas także po zakończeniu pandemii - powiedział prezydent.

- Wejdźmy w nowy 2021 rok mocni wiarą we własne siły i nadzieją na sprostanie wszelkim wyzwaniom, które w tych najbliższych dwunastu miesiącach czekają nas w życiu prywatnym i zawodowym. Wierzę, że będzie to dobry rok dla Polski i Polaków! - zakończył orędzie prezydent.

