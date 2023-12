Adamczyk przemówił do "obrońców TVP" niczym papież. Internauci: habemus papam

Wokół TVP i mediów publicznych od kilku dni nieustannie dochodzi do kuriozalnych zdarzeń. 24 grudnia, na podstawie uchwały odwołanej Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., na stanowisko prezesa Zarządu TVP wybrano Macieja Łopińskiego. Jednak już 26 grudnia kontrolowana przez PiS Rada Mediów Narodowych powołała Michała Adamczyka na prezesa telewizji rządowej. Decyzja ta nie jest uznawana przez nowe władze TVP, wyłonione na skutek działań ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.

- Legalnym prezesem TVP jest Tomasz Sygut - powiedział we wtorek na antenie Polsat News członek Rady Mediów Narodowych (wskazany przez Lewicę) Marek Rutka. W jego ocenie RMN wybrała we wtorek "prezesa dublera", co - według niego - jest działaniem bardzo nieodpowiedzialnym.

RMN: Michał Adamczyk nowym prezesem TVP

W środę w nocy na platformie Twitter (X), TVP Info opublikowało oświadczenie Michała Adamczyka. - Obejmując funkcję prezesa zarządu TVP obiecuję, że uczynię wszystko, by jak najszybciej przywrócić w spółce ład prawny i korporacyjny, ukarać winnych łamania prawa, wznowić działanie wszystkich anten - zapowiedział Adamczyk. Konto TVP Info na Twitterze (X) nadal kontrolowane jest przez poprzednie kierownictwo.

- Przypominam, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zarządy mediów publicznych powołuje Rada Mediów Narodowych. Zgodnie z ustawą jest to jej wyłączna kompetencja. Ten stan potwierdzają wszyscy prawnicy, którzy wypowiadają się z wolą respektowania porządku prawnego - powiedział Adamczyk.

Podkreślił, że "osoby przedstawiające się w przestrzeni publicznej jako rzekomi prezesi mediów publicznych powołani przez inne niż RMN organy, działają w sposób bezprawny". - Wzywam ich do zaniechania działań, które są podszywaniem się pod działania prawowitego zarządu TVP - zaapelował.

Adamczyk pojawił się w oknie niczym papież

Przed budynkami należącymi do TVP trwają niewielkie protesty obrońców dotychczasowego porządku w mediach publicznych. Jeszcze we wtorkowy wieczór, 26 grudnia, w oknie budynku telewizji pojawił się Michał Adamczyk, który przemawiał do zebranych. Protestujący skandali: "gratulacje", "gratulacje". Internauci żartowali, że scena przypominała ogłoszenie wyboru nowego papieża w Watykanie.

Sam Michał Adamczyk jest postacią budzącą sporo kontrowersji. Głównie przez doniesienia, według których 20 lat temu miał się dopuścić przemocy wobec swojej ówczesnej kochanki. Sprawa wyszła na jaw we wrześniu 2023 roku za sprawą publikacji Onetu.

We wtorek 19 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na Kodeks spółek handlowych, odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz ich rady nadzorcze.

Źródło: Radio ZET