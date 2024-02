Co Duda usłyszy od rządu? "Informacje, które PiS ukrywał przez lata"

Prezydent zwołał Radę Gabinetową na 13 lutego na godz. 13. - Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i przedyskutować, jak rząd postrzega inwestycje w naszym kraju - m. in. takie jak Centralny Port Komunikacji, elektrownia atomowa - jakie działania zostały podjęte i czego możemy się spodziewać w przyszłości - tłumaczył Andrzej Duda w oświadczeniu dla mediów.

O tym m.in. rozmawiali goście Andrzeja Stankiewicza w najnowszym odcinku "7. Dnia Tygodnia w Radiu ZET". Krytyczną opinię na temat takich spółek, jak CPK, wyraziła Joanna Mucha. Te przedsiębiorstwa nie tylko wydawały pieniądze na wynagrodzenia. Skala tej grabieży to jest coś z czym pan prezydent być może będzie miał okazję się zapoznać. Audyt nie jest gotowy, ale są pewne dane - powiedziała posłanka Polski 2050.

- Podczas tej Rady Gabinetowej zostaną przedstawione prezydentowi informacje, które myślę, że przez ostanie lata do niego nie docierały. Dowiecie się państwo w odpowiednim momencie. Będą to nowe informacje - zdradził z kolei Robert Biedroń. Wyjaśnił, że chodzi o informacje, które "posłowie PiS przez lata ukrywali" przed Dudą, jeśli chodzi o funkcjonowanie CPK i "ogrom nieprawidłowości w tej sprawie".

Zapytany, dlaczego członkowie większości parlamentarnej "nie pójdą z tym do prokuratury", europoseł Lewicy odparł, że "w naszej ocenie jako pierwszy powinien się o tym dowiedzieć prezydent". - Wierzymy, że nie był informowany przez poprzedni rząd - mówił. Dodał, że wokół CPK prowadzony jest audyt, z którego raport również ma otrzymać Andrzej Duda.

Stankiewicz zapytał obecnego w studiu ministra w KPRP Wojciecha Kolarskiego, czy prezydent pytał Marcina Horałę [b. wiceministra infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. CPK - red.], jak idzie z Centralnym Portem Komunikacyjnym. - Tak, wielokrotnie pytał - odparł Kolarski, na co Biedroń zwrócił uwagę, że w tej sprawie nie zwoływano wcześniej Rady Gabinetowej.

To jest sprawa, która dotyczy przyszłości, a także tego, co państwo z rządu wielokrotnie wyszydzaliście, czyli gotowości prezydenta do współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach

- Wojciech Kolarski, KPRP