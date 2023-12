Jacek Sasin odda 70 mln za wybory kopertowe? "Skąd mam wziąć?"

Nowa większość sejmowa, którą Donald Tusk określił jako "koalicję 15 października", nie zamierza odpuszczać tematu wyborów kopertowych z 2020 roku, które ostatecznie się nie odbyły. Politykiem odpowiedzialnym za ten proces był wówczas Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych. Według wyliczeń budżet państwa stracił na wspomnianych wyborach co najmniej 70 mln zł.

Sasin, który był gościem Radia ZET i Bogdana Rymanowskiego, został zapytany o to, czy - jeżeli taka będzie konieczność - odda 70 mln zł, które za sprawą jego urzędowych decyzji zostały zmarnowane. Polityk PiS wyraził duże zdziwienie tak sformułowanym pytaniem.

Sasin odda 70 mln za wybory kopertowe? "Skąd mam wziąć?"

- Nie no, jak? Skąd mam wziąć 70 mln, żeby je oddać? Co za pytanie? - zareagował Jacek Sasin. - Ale dlaczego mam je w ogóle oddawać? To jest dla mnie pytanie dziwne. 70 mln zostało zmarnowane przez blokadę demokratycznych procedur ze strony opozycji - dodał.

W Sejmie powstała już komisja śledcza, która ma zbadać kulisy wyborów kopertowych z 2020 roku. Jest to pierwszy etap rozliczeń politycznych rządu PiS przez nową parlamentarną większość. W projekcie uchwały zapisano, że w szczególności komisja zbada działania ówczesnych członków Rady Ministrów, w tym premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i podległych im osób. Sprawdzi też, w jaki sposób realizowane były polecenia członków rządu w tym zakresie, zwłaszcza przez Pocztę Polską i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Do komisji śledczej wybrano czterech posłów PiS: Waldemara Budę, Przemysława Czarnka, Pawła Jabłońskiego, Mariusza Krystiana. Oznacza to, że największy klub w Sejmie, choć będący w opozycji, będzie miał najwięcej członków. Klub Koalicji Obywatelskiej będzie reprezentowany przez trzy osoby: Magdalenę Filiks, Dariusza Jońskiego i Jacka Karnowskiego. Z PSL w komisji zasiądzie Agnieszka Maria Kłopotek, z Lewicy będzie to Anita Kucharska-Dziedzic, z Polski 2050 Bartosz Romowicz, a z Konfederacji Witold Tumanowicz.

Źródło: Radio ZET