Kłopoty ministra Czarnka. Szokujące ustalenia Onetu

Przemysław Czarnek, który w ostatnich latach zrobił zawrotną karierę w środowisku PiS, twierdził, że nie ma nic wspólnego ze śledztwem ws. swojego kuzyna Mariusza P. Na mężczyźnie ciążą bardzo poważne zarzuty. "Kuzyn polityka PiS domagał się kilkudziesięciu tysięcy złotych łapówki w zamian za załatwienie sprawy u marszałka woj. lubelskiego" - poinformował Onet.

Warto przypomnieć, że w latach 2015-2019 Przemysław Czarnek był wojewodą lubelskim. "Mariusz P. to osoba, która powoływała się na wpływy u prominentnych polityków PiS, w tym Przemysława Czarnka, który jest jego krewnym. Kiedy okazało się, że sprawa niebezpiecznie skręca w stronę robiącego coraz większą karierę polityczną Czarnka, podjęto decyzję o skierowaniu jej na inne tory" - mówił informator Onetu z CBA.

Afera korupcyjna w Lublinie. Onet: kuzyn Czarnka kilkaset razy kontaktował się z ministrem

Zdaniem Onetu prokuratura celowo robiła uniki w śledztwie, aby nie obciążyć rozpędzającej się kariery politycznej w PiS ministra Czarnka. Mariusz P. miał chwalić się dojściami w urzędzie wojewódzkim, którym przez 4 lata kierował Przemysław Czarnek.

Kiedy w grudniu 2019 r. doszło do zatrzymania Mariusza P. przez CBA wraz z trzema innymi osobami, szef resortu edukacji zapewniał, że nie utrzymuje żadnych kontaktów z kuzynem, a ich biznesowe drogi rozeszły się w 2005 roku. Według Onetu Czarnek kłamał.

"Według naszych informacji z CBA, w ciągu sześciu miesięcy przed zatrzymaniem Mariusz P. i Przemysław Czarnek wykonali między sobą 126 połączeń telefonicznych. To oznacza, że mieli ze sobą stały kontakt, gdy kuzyn był inwigilowany przez specsłużby. (...) Co więcej — Mariusz P. w tym samym okresie aż 246 razy kontaktował się z Arkadiuszem Robaczewskim, ówczesnym pracownikiem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Robaczewski był wtedy prawą ręką Przemysława Czarnka w urzędzie" - napisał w czwartek portal.

Onet: Przemysław Czarnek kłamał

Co więcej - podpisy i nazwisko Czarnka figuruje w dokumentach spółki Mediterran Travel, którą w 2001 roku założył Mariusz P. Chodzi na przykład o rok 2014 r., co przeczy wersji Czarnka. "Analiza tych dokumentów jasno wskazuje, że Mariusz P. i Przemysław Czarnek wcale nie byli i zapewne nie są w żadnym konflikcie. Przez cały czas panowie mieli ze sobą stały kontakt" - przekazał portal.

Pomimo tych dowodów śledczy nie zdecydowali się na przesłuchanie Czarnka - podkreśla Onet. "Kluczowe w tej sprawie mogą być nagrania rozmów telefonicznych Mariusza P. Jak ustaliliśmy, CBA dysponuje kilkudziesięcioma godzinami nagrań połączeń, w tym tych z Przemysławem Czarnkiem. Są to materiały niejawne, do których dostęp ma bardzo ograniczona liczba osób" - dodano.

W sprawie pojawia się również nazwisko wiceministra finansów Artura Sobonia. "Agenci (CBA - red.) mieli odkryć, że Mariusz P. przynajmniej kilkukrotnie spotykał się z Arturem Soboniem, który jest jednym z najbliższych współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego. Świadczy o tym choćby niedawna wizyta szefa rządu, który przyjechał do Świdnika, by wesprzeć Sobonia w wyborach do Sejmu" - poinformował Onet.