Rosyjski trop w Orlenie. W tle kuzyn Putina i pranie pieniędzy

Osoba, która nadzorowała bank, w którym rosyjscy oligarchowie powiązani z Kremlem prali pieniądze, teraz pracuje dla Daniela Obajtka - ustalili dziennikarze Radia ZET i "Polityki". Sprawa dotyczy Rady Dyrektorów spółki Lotos Exploration & Production Norge, która po fuzji należy do Orlenu. Trafiają tu ludzie bliscy prezesowi Obajtkowi.

W radzie dyrektorów Lotos Norge zasiada od 2007 roku Olav Fjell. Do 2003 roku pełnił on funkcję prezesa norweskiego giganta paliwowego Statoil. Jego kariera załamała się, gdy norwescy dziennikarze udowodnili, że pod jego kierownictwem Statoil starał się omijać nałożone na Iran sankcje. W latach 2011-2013 Fjell zasiadał w radzie dyrektorów jednej z największych instytucji finansowych w północnej Europie, sztokholmskiego Swedbanku.

Rosyjski trop w Orlenie. W tle pranie pieniędzy i kuzyn Putina

W 2019 r. szwedzka telewizja publiczna SVT zarzuciła w swoich materiałach, że Swedbank w okresie od 2007 do 2015 r. poprzez swoje oddziały w Estonii, Łotwie i Litwie brał udział w praniu pieniędzy należących do rosyjskich i związanych z Moskwą ukraińskich polityków oraz oligarchów. Chodziło m.in. o pieniądze należące do Igora Putina, kuzyna prezydenta Federacji Rosyjskiej czy ludzi Wiktora Janukowycza. Szacuje się, że przez serię kont i transakcji między różnymi podmiotami od 2007 do 2013 roku mogło przejść nawet 6 miliardów euro. Nadzór bankowy w Kopenhadze obliczył, że 35 proc. dochodów banków na Litwie, Łotwie i Estonii stanowiły pieniądze zarobione na legalizacji rosyjskich i ukraińskich środków. Kilkanaście osób z nadbałtyckich przedstawicielstw skandynawskich banków trafiło za kratki.

Szwedzki nadzór bankowy wszczął własne postępowanie w sprawie Swedbanku za okres, kiedy członkiem rady dyrektorów był również Olav Fjell. Sprawa relacjonowana była przez wszystkie krajowe media. Ostatecznie bank został ukarany najwyższą kary w historii Szwecji – cztery miliardy szwedzkich koron. Zarzuty karne usłyszała również prezeska Swedbanku, Birgitte Bonnensen. Szwedzka dziennikarka Linda Larsson Kakuli z redakcji śledczej SVT mówi nam: – Od momentu, gdy sprawą zajął się szwedzki nadzór finansowy, kierując ją do sądu karnego, na światło dzienne wyszło wiele wewnętrznych dokumentów, analiz i raportów Swedbanku wskazujących na nieprawidłowości. Organy banku miały świadomość, że procedury, które miały zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, były w najlepszym przypadku niewystarczające.

Nie wiadomo, czy od początku 2019 r., gdy telewizja SVT ujawniła kremlowskie powiązania Swedbanku, w którym nadzór pełnił także Olav Fjell, polskie służby dyplomatyczne przekazywały informacje o tym do Warszawy. Wydaje się, że powinny, bo Fjell od 2007 r. jest członkiem rady dyrektorów spółki Lotos Norge.

– Na początku, gdy norweskie oddziały Lotosu, PGNiG czy Orlenu były zakładane w Norwegii, potrzebowaliśmy nazwiska Fjella i jego kontaktów. Od tej pory minęło już jednak wiele lat i zbudowaliśmy własne relacje – mówi nasz informator z polskiej spółki energetycznej. – To zaskakujące, że po ujawnieniu afery z praniem przez bank rosyjskich pieniędzy Olav Fjell nadal nadzoruje polską firmę paliwową w kraju, który ma być alternatywą dla rosyjskich źródeł gazu. To pytanie do Daniela Obajtka, po co go trzyma w Lotos Norge - zachodzi w głowę nasz informator.

Pytanie, co w orlenowskiej spółce robi jeszcze Olav Fjell, pojawia się także w kontekście powstającej komisji mającej badać rosyjskie wpływy.

– Gdyby komisja naprawdę chciała zająć się powiązaniami wpływowych osób w Polsce z otoczeniem Kremla, musiałby przed nią stanąć Daniel Obajtek – mówi osoba wywodząca się ze środowiska PiS, dawniej wysoko postawiona w jednej z energetycznych spółek. – Niech prezes Orlenu odpowie, dlaczego mianował do rady dyrektorów Lotos Norge byłego prezesa Orlenu Zbigniewa Wróbla, który dwadzieścia lat temu podpisywał kontrakty na dostawę rosyjskiej ropy do Polski i dlaczego nie pozbył się z tej spółki Olava Fjella?

Jak opisywaliśmy, do Rady Dyrektorów Lotos Norge trafiają osoby bliskie prezesowi PKN Orlen. W marcu do rady dyrektorów orlenowskiej spółki w Norwegii trafił Piotr Długosz, założyciel fundacji, która remontuje dworek Obajtka. Kilka miesięcy wcześniej do spółki trafił Marcin Wysocki, dyrektor warszawskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Okazuje się, że kilka tygodni po tym KOWR zrezygnował z prawa pierwokupu dwóch działek o łącznej powierzchni 16 ha w nadmorskiej gminie Choczewo - kupił je prezes Obajtek.

Na jesieni ubiegłego roku w Lotos Norge pojawił się także były prezes Orlenu z czasów SLD Zbigniew Wróbel. To on przed laty podpisał z Rosjanami kontrakt na dostawy ropy i dążył do przejęcia Rafinerii Gdańskiej, przekształconej w Lotos.

– Lotos Norge za moich czasów nie była traktowana jak polityczna synekura. Mieliśmy zupełnie inne podejście niż to, które prezentuje dziś Daniel Obajtek. To była strategicznie ważna firma działająca na jednym z najważniejszych rynków wydobywczych. Tam mieli trafiać fachowcy. Na zarządzie co roku czytaliśmy jej sprawozdanie – mówi były wiceprezes Lotosu z czasów rządów PiS, który chce zachować anonimiowość. Pytany, czy firma objęta była parasolem kontrwywiadowczym, odpowiada, że nie przypomina sobie takich sytuacji. – Nasz tak zwany bezpieczniak, czyli dyrektor do spraw bezpieczeństwa nie interesował się specjalnie tą spółką. Przynajmniej ja o tym nic nie wiedziałem – mówi były wiceprezes Lotos.

Co ciekawe, Wróbel i Długosz (od dworku Obajtka) trafili do rady dyrektorów Lotos Norge, kiedy już było wiadomo, że PGNiG Upstream Norway (też już należąca do Orlenu) przejmie jej majątek i koncesje na wydobycie. Orlen rozpoczął integrację spółek przejętych w zeszłym roku w ramach fuzji z Lotosem i PGNiG. Oficjalnie Orlen poinformował o tej integracji na początku maja, ale aby przeniesienie aktywów było skuteczne, niezbędne było pozyskanie zgody odpowiednich ministerstw w Oslo. Ustaliliśmy, że PKN Orlen wystąpił o tę zgodę już październiku 2022 r., więc już od tego momentu Norweski Lotos był wygaszany. I to właśnie wtedy ruszyła kolejna karuzela nominacji do rady dyrektorów, choć wiadomo było, że nie będzie ona miała czym się zajmować.

A może właśnie o to chodziło? Na ostatniej prostej jest czym dzielić i co nadzorować. W 2021 r. Lotos Norge była na plusie z kwotą 2 miliardów norweskich koron. Dane spółki za 2022 rok będą dostępne niebawem, podobnie zresztą jak wysokość zarobków członków jej rady dyrektorów za miniony rok. – Nie ma żadnej logiki w tym, aby w czasie wygaszania spółki wprowadzać do rady dyrektorów nowych ludzi. Chyba że chodzi o jakieś osobiste długi wdzięczności czy zależności prezesa Obajtka, wobec tych, których obdarował tymi stanowiskami – uważa nasz rozmówca. Jak twierdzi osoba wiązana z radą dyrektorów Lotos Norge spółka pomimo tego, że nie ma się już czym zajmować, ma sporo pieniędzy, więc jest z czego wypłacać pensję przez najbliższe kilka miesięcy. Podobno liczna rada dyrektorów ma obiecane kolejne stanowiska w norweskich spółkach Orlenu, kiedy już zapadnie decyzja o ostatecznym zamknięciu Lotos Norge.

Mariusz Gierszewski, Radio ZET

Radosław Gruca, Radiozet.pl

Anna Dąbrowska, Mieszko Czarnecki, "Polityka"