Koniec kadencji Adama Bodnara. Kto przejmie obowiązki RPO?

Adam Bodnar kończy pracę w urzędzie RPO po blisko sześciu latach. - Od jutra mnie tutaj nie ma. Ale to nie znaczy, że Biuro RPO przestanie pracować. Kierowanie nim przejmie zastępca RPO Stanisław Trociuk. Jest on związany z tą instytucją od 1989 r. Pełnił funkcję zastępcy RPO za kadencji Andrzeja Zolla, Janusza Kochanowskiego, Ireny Lipowicz. Był także moim zastępcą – powiedział Adam Bodnar na ostatniej konferencji w urzędzie Rzecznika.

Formalnie jego kadencja dobiegła końca jesienią 2020 roku, ale parlament nie wybrał – mimo wielu prób – jego następcy. Bodnar pełnił urząd na podstawie zapisu ustawy o RPO, który zezwalał na przedłużenie kadencji rzecznikowi, jeśli nie zostanie wybrany kolejny. W kwietniu 2021 roku Trybunał Konstytucyjny uznał jednak ten zapis za niezgodny z Konstytucją i stwierdził, że po trzech miesiącach utraci on moc.

Koniec kadencji Adama Bodnara. Parlament wciąż nie wybrał jego następcy

W środę 15 lipca minęły wspomniane trzy miesiące – ostatnie w pracy Adama Bodnara jako RPO. - Naturalnym rozwiązaniem byłoby wybranie następcy – ale to się nie stało. Prób wyboru mojego następcy było kilka, mam nadzieję, że szósta zakończy się pozytywnie – powiedział ustępujący Rzecznik. Przypomnijmy, chodzi o kandydaturę prof. Marcina Wiącka, którego poparła większość Sejmu i który może liczyć na przychylność opozycji w Senacie.

Bodnar zdążył odnieść się do środowego wyroku TSUE, który zakwestionował system dyscyplinowania polskich sędziów organizowany przez rządzących. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE będzie miał bardzo konkretne przełożenie na toczące się postępowania dyscyplinarne i immunitetowe sędziów; będzie ważnym argumentem w takich postępowaniach - powiedział w czwartek Adam Bodnar.

Jego zdaniem jest za wcześnie na przewidywanie konsekwencji tego wyroku. - Poczekajmy na reakcję władz i zobaczymy jak to będzie dalej funkcjonowało - dodał. W przesłaniu na koniec zaapelował do Polaków, by szczepili się przeciw Covid-19 i szanowali Biuro RPO jako "dobro narodowe".

