"Polski Ład nie do naprawy". Wiemy, kto może zostać ministrem finansów

Stanowisko może stracić minister finansów Tadeusz Kościński. Z rządu, ale bez związku z problemami z wprowadzeniem Polskiego Ładu, chce też odejść minister zdrowia - wynika z ustaleń reportera Radia ZET.

Według informacji nieoficjalnych na jednym z rządowych komitetów miało paść, że "Polski Ład jest nie do naprawy". To pokazuje, jakie nastroje panują w rządzie. Choć na razie nie ma mowy o zmianie premiera, to "głowy muszą polecieć".

"Polski Ład nie do naprawy". Będzie nowy minister finansów?

Na celowniku jest minister finansów Tadeusz Kościński. Zastąpić go może Artur Soboń, który w styczniu tego roku został sekretarzem stanu w resorcie finansów, albo wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Przy okazji tych zmian, z rządu chciałby odejść minister zdrowia Adam Niedzielski. Ma tłumaczyć współpracownikom, że męczy go brak decyzyjności w walce z pandemią. Na razie jednak nie ma kandydata do zajęcia urzędu po Niedzielskim.

To, że w najbliższych dniach może dojść do zmian w gabinecie premiera Morawieckiego, potwierdzał rzecznik rządu Piotr Müller.

RadioZET.pl/oprac. BCh