Radio ZET: Ziobro nie przeprosi sędzi Beaty Morawiec

Zbigniew Ziobro wystąpił do Sądu Apelacyjnego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku w tej sprawie - dowiedział się reporter Radia ZET Przemysław Taranek. Zamierza też złożyć kasację do Sądu Najwyższego.

Zbigniew Ziobro nie przeprosi sędzi Beaty Morawiec

Znamy pana ministra, który generalnie pokazuje, że jest mnóstwo sposobów na to, aby unikać wykonywania wyroków - komentuje w rozmowie z Radiem ZET sędzia Beata Morawiec. Jak mówi, spodziewała się takiej reakcji, ale jest jej przykro, że mimo wszystko ministerstwo nie zachowało się z klasą.

Sędzia Beata Morawiec w 2017 roku została przez Zbigniewa Ziobro nagle odwołana z funkcji prezesa krakowskiego Sądu Okręgowego. Następnie w komunikacie, opublikowanym na oficjalnej stronie resortu, powiązano to odwołanie z aferą korupcyjną w sądach krakowskiej apelacji. Zatrzymano wtedy m.in. kilku dyrektorów sądów rejonowych. Morawiec wytoczyła za to Ziobrze proces o naruszenie dóbr osobistych. Wygrała go prawomocnie 20 stycznia tego roku. Sąd nakazał ministrowi opublikowanie przeprosin na stronie resortu i wpłatę 12 tysięcy złotych na cel społeczny.

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości:

"W związku z dzisiejszą publikacją artykułu na stronie internetowej Radia ZET pt. „Ziobro nie przeprosi sędzi Beaty Morawiec” informujemy, że nie jest prawdą, że sędzia Beata Morawiec wytoczyła proces o ochronę dóbr osobistych Zbigniewowi Ziobro. Zbigniew Ziobro nigdy nie był stroną takiego procesu. Stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez organ - Ministra Sprawiedliwości.

Kwestionowany przez sędzię komunikat był informacją biura prasowego, a nie wypowiedzią samego Zbigniewa Ziobro. W związku z tym żaden sąd nie przypisał mu odpowiedzialności za naruszenie czyichkolwiek dóbr osobistych, jak też nie wnosił on w tej sprawie środków zaskarżenia. Nie będąc stroną w sprawie, Zbigniew Ziobro w żaden sposób nie jest zobowiązany do przepraszania sędzi Beaty Morawiec."

RadioZET/RadioZET.pl