Z Konfederacji do paktu senackiego. Burza wokół kontrowersyjnej kandydatki

Pakt senacki stał się faktem. 17 sierpnia opozycja ogłosiła nazwiska kandydatów do Senatu, którzy w wyborach parlamentarnych 15 października powalczą o utrzymanie swoich mandatów bądź odbicie części okręgów z rąk PiS. W ramach paktu porozumiały się Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga (PSL + Polska 2050) i stowarzyszenie Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski". W części okręgów wystartują też kandydaci niezależni, wprost bądź "po cichu" popierani przez opozycję.

W przypadku części okręgów dyskusje były długie i burzliwe. Wiadomo, że niektóre - przede wszystkim w zachodniej Polsce oraz dużych miastach uchodzą za łatwiejsze dla opozycji, inne - głównie z Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia - za bastion partii rządzącej. To właśnie w nich najczęściej będą kandydować osoby zarekomendowane przez PSL - najbardziej konserwatywną cześć paktu - które mogą być bardziej atrakcyjne dla elektoratu PiS niż te wybrane przez KO czy Lewicę.

Wybory 2023. Trudny okręg na Podkarpaciu. Petru zrezygnował

Jednym z takich okręgów jest nr 54, obejmujący m.in. Stalową Wolę i Tarnobrzeg. Od 2011 roku w Senacie reprezentuje go Janina Sagatowska z PiS. Wygrywa wybory z dużą przewagą nad resztą stawki - w 2019 roku uzyskała ponad 63 proc. głosów.

Początkowo mówiło się, że w ramach paktu senackiego może tam wystartować Ryszard Petru. Ostatecznie nie zdecydowano się na tę opcję. - Rysiek w ostatniej chwili zrezygnował i trzeba było na szybko znaleźć innego kandydata w jego miejsce. Ustaliliśmy, że skoro to Podkarpacie, czyli region trudny dla nas i Lewicy, to kandydata znajdzie PSL. No i znaleźli. Konfederatkę - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską polityk Koalicji Obywatelskiej.

WP zapytała też o zdanie jednego z polityków PSL. On przyznał, że jego ugrupowanie szukało zmienniczki dla Petru, "bo ani KO, ani Lewica, ani Polska 2050, nie chciały tego zrobić". W końcu udało się znaleźć kandydatkę, która wzbudza jednak spore kontrowersje.

Małgorzata Zych. Kim jest kandydatka PSL do Senatu?

Małgorzata Zych - bo o niej mowa - wcześniej była aktywną działaczką Ruchu Narodowego, z ramienia którego kandydowała w 2018 roku do sejmiku wojewódzkiego. W 2019 roku znalazła się na listach Konfederacji do Sejmu (jej start również nie zakończył się wywalczeniem mandatu). Ale najciekawsze wydają się jej poglądy z niedalekiej przeszłości.

Zych powielała antyukraiński przekaz, angażowała się w akcję "Stop ukrainizacji Polski", występowała na konferencjach prasowych z Grzegorzem Braunem - najbardziej radykalnym z posłów Konfederacji.

W mediach społecznościowych można też znaleźć jej antyunijne wypowiedzi, gdzie np. Unię Europejską nazywa "eurokołchozem". Z kandydatką skontaktowała się redakcji Wirtualnej Polski. Zych przekazała, że wszelkich komentarzy udzielać będzie "po 6 września".

WP ustaliła, że jej kandydaturę miał forsować wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który jednak także nie chciał odnieść się do sprawy. Małgorzata Zych ma być powiązana rodzinnie z Józefem Zychem - byłym marszałkiem Sejmu i wieloletnim posłem PSL, który mimo politycznej emerytury wciąż cieszy się w partii ogromnym autorytetem. Na komentarze pozwolili sobie za to politycy KO i Lewicy, przekonując jednak, że jedną z naczelnych reguł umowy senackiej jest "niepodważanie kandydatów innych partii".

Z Konfederacji do paktu senackiego? "Każdy ma jakąś przeszłość"

- Teraz też postanowiliśmy niczego nie negować. Ale jeśli kontrowersje będą zbyt duże, to nie wykluczam, że pani Zych zostanie wymieniona na kogoś innego. Kłopot w tym, że PSL się na nią uparło - relacjonowali, dodając, że ludowcy mieli przekonywać pozostałych partnerów, że to "świetna kandydatura". - Niech biorą za nią odpowiedzialność - taki głos słychać z opozycji.

Pytanie o Małgorzatę Zych usłyszała w rozmowie z Wirtualną Polską Paulina Hennig-Kloska. Posłanka Polski 2050 - która wraz z PSL tworzy koalicję Trzecia Droga - przyznała jednak, że nie zna tej osoby i że negocjacje odnośnie personaliów w imieniu ugrupowania prowadził Michał Kobosko. Za to bronić jej próbował - także przepytywany przez dziennikarzy portalu - rzecznik ludowców Miłosz Motyka.

- Na listach pozostałych partii są również kandydaci wywodzący się z innych formacji. Z list Koalicji Obywatelskiej kandyduje pan Michał Kołodziejczak, który startował wcześniej z list PiS-u. Każdy ma jakąś przeszłość polityczną - tłumaczył.

Bosak o b. kandydatce Konfederacji: nie nadaje się do polityki

Kandydaturę Zych skomentował również w rozmowie z Polsat News Krzysztof Bosak. - To osoba, którą usunęliśmy z partii, bo uznaliśmy, że nie nadaje się do polityki. Jestem zaskoczony, że Koalicja Obywatelska kompletnie nie weryfikuje kandydatów i wystawia do Senatu ludzi, których my nie zdecydowaliśmy się wystawiać - stwierdził poseł Konfederacji.