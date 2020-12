Arcybiskup Marek Jędraszewski zaapelował do kobiet protestujących przeciw orzeczeniu TK ws. aborcji w Polsce. Nazwał je "Julkami". Na rekolekcjach pytał: "Jakim prawem chcesz zabijać jeszcze nienarodzone dzieci, które w tobie żyją lub mogą zaistnieć?".

Arcybiskup Jędraszewski wygłosił kazanie inaugurujące rekolekcje dla kobiet w Bazylice św. Floriana w Krakowie. Nawiązał podczas niego do "dramatycznych wydarzeń z końca października", jak nazwał protesty ws. aborcji. Zwrócił się do uczestniczek demonstracji, które - jak stwierdził - "już zostały we współczesnej socjologii określone mianem Julek". Słowo dotyczące młodej lewicowej aktywistki było nominowane w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku. Ostatecznie kapituła nie wybrała żadnego określenia.

Arcybiskup Jędraszewski o protestujących kobietach: "Julki", które chcą zabijać dzieci

– Jakim prawem to czynisz? Jakim prawem tak siebie nazywasz, poniewierając swoją kobiecą godność i sprowadzając się do pewnych czysto anatomicznych części swojego organizmu? Jakim prawem chcesz zabijać jeszcze nienarodzone dzieci, które w tobie żyją lub mogą zaistnieć? Jakim prawem chcecie zabijać? I domagacie się dla siebie tego prawa? – pytał arcybiskup "Julki".

Duchowny zaapelował także do kobiet wierzących, które popierają protesty ws. orzeczenia TK. - Pytanie do tych kobiet, które ciągle uważają, że są w Kościele: jakim prawem odchodzicie od tego wzoru kobiecości, którego najwyższy przykład i wzór dała nam Matka Najświętsza? - mówił Jędraszewski. Jak dodał, kobieta "powinna być sobą, dla swego ukochanego, dzieci, także dla narodu", a jej inność polega na tym, że może być matką. Arcybiskup wskazał, że "nieszczęście kobiety zaczyna się od momentu, gdy chce być mężczyzną bis".

Jędraszewski mówił, że kobieta powinna zwracać uwagę na to, jak mówi i jak się ubiera. - Wraz z tym zatroskaniem o język musi iść zatroskanie także o swój ubiór, który ma być pewnym kryterium: Czy Chrystus jest moim królem i może cieszyć się z tego, jak jestem ubrana? - pytał metropolita krakowski. Podkreślił także, że kobieta powinna przeglądać się w oczach Chrystusa. – Kobieta, która pyta: „Panie, czy jestem piękna w Twoich oczach”, to niewiasta mężna - ocenił.

RadioZET.pl/Onet.pl/"Gazeta Wyborcza"