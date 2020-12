Rząd PiS zabierze studentom Erasmusa? "Możecie podziękować Jarkowi"

Polska i Węgry nie odpuszczają. Nadal blokują pakiet finansowy UE z powodu powiązania wypłat z nowego budżetu oraz Funduszu Odbudowy z praworządnością. Weto, którym rząd PiS grozi Unii Europejskiej, byłoby dotkliwe, a największym stratnym byłaby Polska.

Polskich obywateli konsekwencje ewentualnego weta dotknęłyby w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego. Weto może mieć poważne konsekwencje również w sferze edukacji. Brak wsparcia z unijnego budżetu może oznaczać m.in. ograniczenie możliwości modernizacji szkół czy niedofinansowanie badań naukowych.

Erasmus ofiarą polskiego weta?

Czarne chmury zebrałyby się też nad popularnym programem międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+. Obejmujący 34 państwa program finansuje przecież UE. Tylko w latach 2014-2020 skorzystały z niego 4 mln osób. Ponad 10 mln osób uczestniczyło w Erasmus+ i wcześniejszych programach tego typu przez ostatnie 30 lat.

Gdyby jednak doszło do weta budżetu na lata 2021-2027, w przyszłym roku będzie obowiązywało "prowizorium budżetowe". Wówczas możliwe jest finansowanie tylko takiej działalności, co do której są podstawy prawne. W przyszłym roku nie byłoby ich już w przypadku Erasmusa. Oznacza to, że studenci mieliby wypłacane pieniądze wyłącznie do wakacji, a od początku roku akademickiego 2021/22 nowych programów już by nie było.

- Polscy studenci mogą zostać pozbawieni wielkiego narzędzia, które pozwala im poznawać Europę, pozwala wymieniać im wiedzę z kolegami i koleżankami z innych krajów - mówił w czwartek lider PO Borys Budka. Wrze również w sieci. „Hej Młodzieży, czy wy wiecie, co Wam funduje premier Morawiecki od 2021 roku? Koniec programu Erasmus. Skończy się studiowanie na zagranicznych uczelniach. Trzeba będzie zostać w kraju i TVP oglądać o tym, jak jest świetnie”, „Możecie podziękować Jarkowi”, „Po co jakiś Erasmus? Będzie pielgrzymka na Jasną Górę i olimpiada wiedzy o Janie Pawle II” – piszą internauci. "Erasmus to okno na świat dla polskiej młodzieży. A PiS chce to okno zamknąć przed nią szczelnie. W imię obrony swojej bezkarności" – skomentował też senator Bogdan Klich.

