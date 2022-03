Braun wyrzucony z komisji. "Za Don do Putina"

W środę w Sejmie głosowano nad zmianami osobowymi w szeregu komisji; jedną z tych zmian było odwołanie Grzegorza Brauna z Komisji Obrony. Za posłem Konfederacji opowiedział się inny polityk tej formacji Robert Winnicki. Przekonywał, że wniosek to "kara" za to, że Braun wytknął większości posłów komisji brak przygotowania do jednego z posiedzeń i niezapoznanie się z potrzebnymi do tego dokumentami. - Ujawnił, że nie pracujecie jak trzeba - powiedział, zwracając się do posłów.

W odpowiedzi głos zabrała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Powiedziała, że Braun został wykluczony z komisji, bo utrudniał jej prace. Zaznaczyła, że nie był to pierwszy taki wypadek; dodała, że Braun utrudnia też "prowadzenie normalnej pracy" posłom innych komisji.

Braun wykluczony z sejmowej komisji. "Akt małostkowości"

Ostatecznie za odwołaniem Brauna opowiedziało się 438 posłów, 10 było przeciw, z 7 wstrzymało się od głosu. Braun skomentował to głosowanie na Twitterze.

"Przed godziną większość sejmowa (zjednoczona koalicja kowidowo-wojenna) wykluczyła mnie ze składu Komisji Obrony Narodowej - akt bezprecedensowy w swej mściwej małostkowości. Mojej determinacji w upominaniu się o dobro i honor służby w Wojsku Polskim przecież nic nie zmieni" - napisał.

Do tego wpisu odnieśli się na Twitterze posłowie innych formacji. Krzysztof Sobolewski "PiS" skomentował wpis Brauna. "Pozostaje już tylko bunkier pod CPK lub za Don do Putina" - napisał. Tomasz Trela (Lewica) napisał z kolei, że w sprawie odwołania Brauna z komisji "przyłożyłem do tego swoją rękę i jest z tego bardzo dumny".

RadioZET.pl/PAP - Wiktoria Nicałek