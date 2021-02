Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania - zadecydował Sąd Apelacyjny w Warszawie. W listopadzie 2020 roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędziego Tulei. Został on wówczas zawieszony w czynnościach służbowych, a także zmniejszono jego wynagrodzenie o 25 proc.