Zaginął polityk Lewicy. Posłowie apelują o pomoc w poszukiwaniach Jakuba Bocheńskiego

Jakub Bocheński zaginął w czwartek 22 września w Krakowie. Nowosądecki ekonomista i działacz Lewicy - oraz kandydat tej formacji w wyborach do Sejmu w 2019 roku - ostatni raz widziany był w Hotelu Hilton przy ul. Dąbskiej 5. O pomoc w poszukiwaniach zaapelowali politycy Lewicy.

Jakub Bocheński zaginął. Politycy Lewicy apelują o pomoc w poszukiwaniach kolegi

"Zaginął Kuba, mój kolega. Ostatni raz widziano go w Krakowie. Szuka go też policja, ale może tutaj ktoś coś widział, szukamy wszędzie. Jeśli możecie podajcie dalej" - napisała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, dołączając do wpisu dwa zdjęcia zaginionego.

Informację na temat Bocheńskiego udostępnił również eurodeputowany Robert Biedroń.

Z kolei brat zaginionego Maciej poinformował na Facebooku, że Jakub poruszał się samochodem Renault Megane i opublikował w poście zdjęcie auta.

Jakub Bocheński ma 30 lat, 180 cm wzrostu, brązowe oczy i ciemnobrązowe włosy. Ma również zarost. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną bluzę i jeansowe spodnie.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Twitter/Facebook