Kto jest najlepiej strzeżonym politykiem w Polsce? Wydawać by się mogło, że prezydent Andrzej Duda lub premier Mateusz Morawiecki. "Super Express" sugeruje jednak, że jest nim Jarosław Kaczyński. Prezes PiS korzysta bowiem z usług prywatnej firmy ochroniarskiej, a dodatkowo ochraniają go policjanci, także ubrani po cywilnemu.

Jarosław Kaczyński najlepiej strzeżonym posłem w Polsce? Tak sugeruje "Super Express", który przytacza historię z niedzieli. Prezes PiS, jak w każdy ostatni dzień tygodnia, wybrał się do Kościoła św. Benona na warszawskim Nowym Mieście.

Kolumna, która go tam transportowała, składała się z czterech samochodów. Dwa z nich to były partyjne limuzyny (w jednej z nich siedział Kaczyński), do tego radiowóz z umundurowanymi funkcjonariuszami policji oraz jeszcze jedno auto - tajemnicza szara limuzyna. Jak podaje "SE", w niej także znajdowali się policjanci - kryminalni ubrani po cywilnemu.

Kaczyński od 10 lat korzysta ze sprawdzonej przez siebie agencji ochrony GROM Group. Oprócz tego, w trakcie każdego przejazdu z domu na Żoliborzu i z powrotem pilotuje go radiowóz. – Zasada jest taka, że od domu do granicy pilnują go policjanci z jednej komendy rejonowej. Kiedy przekracza granicę Żoliborza, przejmuje go Śródmieście – mówi pragnący zachować anonimowość informator "Super Expressu". Co na to policja?

"Policjanci w garnizonie stołecznym wykorzystują radiowozy oznakowane, które charakteryzują się numerami rejestracyjnymi o pierwszych wyróżnikach HPZ oraz numerami taktycznymi, które zaczynają się znakami ZZ. Funkcjonariusze dysponują także radiowozami nieoznakowanymi i w tym przypadku, nie podajemy wyróżników, które mogłyby pomóc w identyfikacji takich pojazdów" - podaje biuro prasowe Komendy Stołecznej w mailu przesłanym do redakcji "Super Expressu".

Już w czerwcu Interia informowała, że PiS w ciągu 2019 roku wydał na ochronę swojego szefa ponad 1,8 mln złotych. Kwota ta miała wzrosnąć o 200 tysięcy względem roku 2018. Portal wyliczył, że jeden członek ochrony prezesa zarabia 3300 zł dziennie. PiS opłaca ochronę Kaczyńskiego z subwencji partyjnych.

RadioZET.pl/se.pl/interia.pl