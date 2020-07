Andrzej Duda odebrał we wtorek uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze go na prezydenta. Na uroczystość spóźnił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Opozycja kpi, że to kolejny przypadek demonstracyjnego okazania braku szacunku dla Andrzeja Dudy ze strony szefa rządzącej partii.