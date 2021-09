Mateusz Morawiecki, kiedy w 2015 r. wszedł do rządu Beaty Szydło i zostawił fotel prezesa banku BZ WBK, nie miał żadnego politycznego zaplecza w PiS. Z bankierską precyzją w ciągu sześciu ostatnich lat szef rządu obsadził spółki Skarbu Państwa zaufanymi ludźmi - poinformowała w poniedziałek "Gazeta Wyborcza". Ujawnienie osób powiązanych z Morawieckim w państwowych spółkach to część dziennikarskiego śledztwa "GW", portalu Onet.pl i Radia ZET.

Większość nazwisk, która pojawia się na liście ponad 100 działaczy związanych z Morawieckim, nie jest znana opinii publicznej. Chodzi o Zbigniewa Jagiełłę, który w latach 2009-2021 był prezesem zarządu PKO BP. "Jego pozycja była ponoć jednym z warunków, które Morawiecki postawił, decydując się na wejście do polityki. Chronić przyjaciela udawało mu się do maja 2021 r., kiedy Jagiełło został zmuszony do złożenia dymisji" - napisał Jacek Harłukowicz w swoim tekście w "Gazecie Wyborczej".

Morawiecki i jego ludzie w państwowych spółkach

Ludzie związani z Morawieckim są m.in. w spółkach branży paliwowej (PGNiG Termika, Grupa Lotos, Lotos Asfalt), ubezpieczeniowej (PZU) i transportowych (LOT, Centralny Port Komunikacyjny, PKP czy PKP Intercity). Chodzi o co najmniej 170 osób. Wśród nich Monika Fill (rada nadzorcza Azotów, żona współpracownika Morawieckiego Mateusza Filla) i Mateusz Chłopik (do niedawna dyrektor biura marketingu sportowego i gamingu w PKO BP). To ostatnie nazwisko pojawiło się w kontekście maili, które miały wycieknąć ze skrzynki szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka.

"Byli urzędnicy kierowanych przez premiera resortów, członkowie założonej przez jego ojca »Solidarności Walczącej« czy bankowcy z rodowodem w BZ WBK i PKO BP - to trzy najważniejsze grupy zaufanych współpracowników Mateusza Morawieckiego, którzy obsiedli spółki skarbu państwa" - napisał Jacek Harłukowicz.

fot. Katarzyna Korzeniowska (BIQdata.pl)

Wśród działaczy zaprzyjaźnionych z rodziną Morawieckich jest Wojciech Myślecki, który pomagał Kornelowi Morawieckiemu w czasach „Solidarności Walczącej". Obecnie zasiada w radzie nadzorczej PZU Alior Banku.

"GW" do ludzi Morawieckiego w spółkach Skarbu Państwa przypisała również: obecnego prezesa LOT-u i Polskiej Grupy Lotniczej Rafała Milczarskiego, członkinię rady nadzorczej PZU Agatę Górnicką (jej mąż Tomasz jest członkiem zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości i członkiem rady nadzorczej spółki Nitroerg z grupy KGHM), członków rady nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych Janusza Krawczyka i Filipa Paszke czy Krystynę Wąchałę-Malik z zarządu spółki PFR Nieruchomości.

"Partia i Spółki" - rusza cykl publikacji o obsadzaniu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa

Cykl materiałów dziennikarskich na temat skali układów i personalnych zależności w spółkach Skarbu Państwa powstaje we współpracy Radia ZET z dziennikarzami "Gazety Wyborczej" oraz portalu Onet. Pod wspólnym hasłem „Partia i Spółki” dziennikarze ujawniają sieci powiązań najważniejszych polityków partii władzy. Materiały z cyklu „Partia i Spółki" już od 27 września będzie można usłyszeć we Wiadomościach Radia ZET. Będą też publikowane na radiozet.pl, w ''Gazecie Wyborczej'' oraz na Wyborcza.pl i Onet.pl.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza - Jacek Harłukowicz