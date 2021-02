Piotr Ikonowicz kandydatem opozycji na RPO? "Nie mam nic przeciwko temu"

Piotr Ikonowicz będzie nowym kandydatem opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich? Po rezygnacji Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz ugrupowania opozycyjne szukają nowego kandydata na RPO. Politycy Lewicy Razem ogłosili, że w tej roli chętnie widzieliby właśnie Ikonowicza.

"Potrzebujemy RPO, który będzie bezkompromisowy. Który stanie po stronie wykluczonych, ofiar reprywatyzacji, eksmitowanych, bezdomnych, kobiet. Który będzie walczył o sprawiedliwość społeczną. Taką osobą jest Piotr Ikonowicz. Chciałabym, żeby został RPO" - napisała na Twitterze posłanka Marcelina Zawisza.

Piotr Ikonowicz kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich? Lewica chce zgłosić jego kandydaturę

W podobnym tonie wypowiedział się poseł Maciej Konieczny. "Kto nie jest w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb ten nie może być wolny. Właśnie dlatego Polsce świetnie by zrobił Piotr Ikonowicz w roli Rzecznika Praw Obywatelskich" - napisał. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest także działacz miejski Jan Śpiewak.

Co o takim pomyśle sądzi sam Piotr Ikonowicz? "W związku z licznymi zapytaniami o to czy zgodzę się kandydować na urząd RPO, oświadczam, iż nie mam nic przeciwko temu. Nie mogę przecież zrezygnować z instrumentu, który pomógłby mi pomagać ludziom skuteczniej niż czynię to obecnie" - poinformował.

Dodał, że propozycja to duży komplement pod adresem jego organizacji - Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, która od lat broni lokatorów i osób wykluczonych.

"To są pojedyncze głosy. One mi bardzo pochlebiają i bardzo dziękuję osobom, które uważają, że bym się nadał i będę patrzył spokojnie na rozwój wypadków (...) Z punktu widzenia kwalifikacji to ja właściwie to robię, tylko bez środków, które ma Rzecznik - powiedział Ikonowicz.

Czy kandydatura Piotra Ikonowicza miałaby szanse zyskać poparcie innych ugrupowań opozycyjnych? "Rozmawiamy wewnętrznie o różnych kandydaturach i różnych strategiach. Nazwisko Piotra Ikonowicza jest wśród rozważanych kandydatów i kandydatek" - stwierdziła Marcelina Zawisza.

