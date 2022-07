PiS w tarapatach. Partia nie mogłaby samodzielnie rządzić

To kolejny sondaż wskazujący na to, że PiS jest w tarapatach. Na partię rządzącą zagłosowałoby 34,2 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się PO z 25,9 proc. poparcia, a na trzecim Lewica z 9,8 proc. głosów - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Sondaż: PiS traci przewagę. Partia musiałaby szukać koalicjantów

Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica z 9,8 proc. głosów, a na czwartym miejscu ugrupowanie Szymona Hołowni - Polska 2050, na które zagłosowałoby 9,4 proc. ankietowanych. Do Sejmu dostaliby się jeszcze politycy PSL - Koalicja Polska z poparciem 6,3 proc. badanych. Poza Sejmem znalazłaby się Konfederacja (4 proc. poparcia). 10,4 proc. respondentów nie wiedziało, na kogo zagłosować.

Wirtualna Polska poprosiła prof. Jarosława Flisa, socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, o przeliczenie wyników sondażu na mandaty. Według eksperta PiS miałoby ich 204, KO - 149, Lewica - 44, Polska 2050 - 41, a PSL - 21. Jeden mandat przypadłby mniejszości niemieckiej. Oznacza to, że PiS nie byłoby w stanie samodzielnie rządzić i musiałoby szukać koalicjantów - wskazuje Wirtualna Polska.

Przypomnijmy, według piątkowego sensacyjnego sondażu Kantar Public dla "Gazety Wyborczej" wybory wygrałaby Platforma Obywatelska przed PiS-em. To pierwsze takie badanie od lat. Ostatni raz Jarosław Kaczyński i jego partia zajmowali drugie miejsce za PO (która jest główną siłą w ramach KO) w kwietniu 2015 roku.

Kaczyński odniósł się do wyników tego sondażu w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Kórnika. - To jest sondaż, który przygotowała jakaś grupka, która funkcjonuje przy młodzieżówce PO i to była reakcja na sondaż, gdzie my mamy 39 proc. Kukiz, który jest z nami, ma 2 proc. czyli razem to 41 proc., a Konfederacja, która nie jest z nami, ale nie jest też z nimi, ma 9 proc. 27 proc. ma PO, 10 proc. ma Hołownia. Łatwo podliczyć, że ta prawa strona ma więcej niż ta lewa - mówił prezes PiS. - Natychmiast zaraz później ukazał się sondaż, z którego wynikało, że my mamy o 10 proc. mniej, niż naprawdę mamy - podsumował były wicepremier.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska