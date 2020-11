Strajk Kobiet w niedzielę wieczorem na konferencji prasowej podał szczegóły na temat Rady Konsultacyjnej i uporządkowanie postulatów protestujących.

Marta Lempart wymieniła również jej pierwszych członków. Wśród nich są m.in. Monika Płatek, Dorota Łoboda i Piotr Szumlewicz.

Rada ma pracować nad tym, by głosy protestów, które odbywają się w Polsce, zebrać i uporządkować - powiedział Marta Lempart.

Strajk Kobiet przedstawił skład Rady Konsultacyjnej

Pełny skład rady stanowią: Barbara Labuda, Beata Chmiel, Danuta Kuroń, Jacek Wiśniewski, Robert Hojda, Monika Płatek, Michał Boni i Piotr Szumlewicz. Lempart podkreśliła, że może on zostać poszerzony.

Strajk Kobiet ma postulaty także niezwiązane z decyzją Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji - m. in. świeckie państwo, koniec z religią w szkołach, zaradzenie katastrofie klimatycznej, delegalizacja faszystowskich organizacji, wsparcie osób z niepełnosprawnością. Pieniądze mają być zabrane kościołom oraz TVP i przeznaczone na ochronę zdrowia. Rząd ma na to 7 dni - to jedno z żądań Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Cały czas aktualny jest również postulat o dymisji rządu. Państwo polskie nie działa - przekazały przedstawicielki Strajku Kobiet.

