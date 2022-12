Poseł PiS zdziwiony, że jego partia nie ma 70 proc. poparcia. "Peron odjechał"

PiS szykuje się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, celując w trzecią kadencję. Choć obecne sondaże nie dają partii Jarosława Kaczyńskiego kontynuacji samodzielnych rządów, nie brakuje w obozie władzy znacznie większych oczekiwań.

O tym, że rządzący nie powinni mieć żadnej realnej konkurencji mówił w Polskim Radiu szef KPRM, były marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Zapytany o nastroje na niecały rok przed wyborami, stwierdził, że jest optymistą.

Poseł PiS: "Nikt rozsądny nie powinien głosować przeciwko nam"

– Trzecia kadencja jest tak na wyciągnięcie ręki, że to jest kwestia skutecznego dotarcia do obywateli i przekazania im informacji o tak dobrych rezultatach w polityce państwie, które rząd PiS dokonał w ostatnich latach – stwierdził szef KPRM.

– W gruncie rzeczy nikt rozsądny nie powinien głosować przeciwko nam. Wszyscy powinni nas popierać. Trochę się dziwię, że nie mamy poparcia 70 proc., bo na takie bym liczył – powiedział polityk. Kuchciński łaskawie zostawił politycznym oponentom 30 proc., wskazując na "kwestie ideologiczne" i "pamięć o czasach komunistycznych".

Poseł opozycji: Peron odjechał tym politykom

Do życzeniowych oczekiwań posła PiS odniósł się w Wirtualnej Polsce poseł opozycyjnej Polski 2050 Michał Gramatyka. - Pamiętam takie wybory, w których partia rządząca miała po 90 proc. poparcia. To było w czasach, w których chodziłem do liceum, a partia rządząca nazywała się PZPR. Czuć sentyment do PZPR w takich wypowiedziach, jak wypowiedź marszałka Kuchcińskiego - ocenił Gramatyka.

- Jeżeli chcą 70 proc. poparcia i posługują się argumentem, że tylko nierozsądni głosują na opozycję, to peron odjechał tym politykom. PiS robi złe rzeczy w obszarach fundamentalnych. Grzechów na sumieniu mają mnóstwo - dodał poseł Polski 2050.

