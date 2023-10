Co knuje Ziobro? W nowym Sejmie może rozgrywać klubem PiS

Wybory parlamentarne 2023 zakończone. Według oficjalnych wyników z Państwowej Komisji Wyborczej PiS zebrało 35,38 proc. poparcia, ale nie ma większości do kontynuowania rządów ani zdolności koalicyjnych. Z kolei demokratyczna opozycja (KO, Lewica i Trzecia Droga) ma realną szansę na przejęcie kontroli w Sejmie i przejęcie władzy.

Komentatorzy zwrócili uwagę, że od niedzieli głosu nie zabiera lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości kandydował z okręgu nr 23 (rzeszowsko-tarnobrzeski) i zdobył ponad 74 tys. głosów w bastionie prawicy. Według Onetu "nie jest odczytywane w kategoriach sukcesu", a dodatkowo Ziobro przegrał wyborcze starcie z posłem Koalicji Obywatelskiej Pawłem Kowalem.

Zbigniew Ziobro zniknął po wyborach. "Może się czuć mocny"

O ile w skali kraju PiS stracił mocno, to Suwerenna Polska utrzymała swój stan posiadania w Sejmie. Ugrupowanie Ziobry do nowego Sejmu wprowadzi 18 posłów. W izbie niższej parlamentu znajdzie się także prawicowy bloger i radny ze Szczecina Dariusz Matecki, który prześcignął dwóch "żelaznych posłów" PiS - poinformował Onet.

Co oznacza wyborczy wynik ziobrystów? "To siła większa niż Konfederacja i wystarczająca, by stworzyć własny klub parlamentarny (biorąc pod uwagę senatora Mieczysława Golbę). Klub ze swoim biurem, dotacjami od Kancelarii Sejmu, przedstawicielem w Konwencie Seniorów, a nawet z perspektywą na wicemarszałka Sejmu" - napisał Onet.

Wojciech Szacki z Polityki Insight w rozmowie z Tok FM komentował, że dzięki znaczącej reprezentacji w Sejmie pozycja Ziobry w świecie prawicy może rosnąć. - Wydaje mi się, że będzie miał wciąż kilkunastoosobową reprezentację ziobrystów w Sejmie. W przegranym PiS Zbigniew Ziobro może się czuć dość mocny - tłumaczył.

Jak można odczytywać brak Ziobry na wieczorze wyborczym PiS i podczas poniedziałkowej narady na Nowogrodzkiej? - Oni wszyscy wiedzą, że są w jednej łódce, która się chybocze, a morze jest wzburzone. Klub parlamentarny musi być spójny, muszą mieć zdolność do podtrzymywania prezydenckiego weta - dodał Szacki.