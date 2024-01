Episkopat atakuje projekty rządu Donalda Tuska. "Niosą ze sobą śmierć"

Donald Tusk poinformował 24 stycznia, że rząd sfinalizował prace nad projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który przewiduje dostęp do tzw. pigułki dzień po bez recepty dla osób, które ukończyły 15 lat. Premier powiedział również, że dzień wcześniej odbyły się konsultacje społeczne z organizacjami kobiecymi. Zapowiedział również, że w najbliższym czasie do Sejmu złożony zostanie projekt ustawy o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Episkopat reaguje na projekty dotyczące aborcji i pigułki "dzień po"

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak stwierdził, że aborcja jest "przerwaniem ludzkiego życia, ponieważ dla każdego, kto uczciwie spojrzy na sprawę, życie zaczyna się w chwili poczęcia". – Te projekty, pod pozorem eufemistycznie brzmiących haseł, tak naprawdę niosą ze sobą śmierć człowieka – dodał. – W łonie matki jest już żywy człowiek. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że nigdy nie będzie żadnego poparcia ze strony Kościoła dla tego typu poczynań. Aborcja jest poważnym wykroczeniem przeciwko życiu ludzkiemu – zastrzegł. – Pozostaje nam apelowanie o uczciwość w podejściu do tego zagadnienia i apelowanie do sumienia dla tych wszystkich, którzy tego typu projekty lansują i próbują wprowadzić w życie – powiedział.

Zdaniem rzecznika KEP "życie ludzkie nie jest czyjąś prywatną sprawą". – To nie jest tak, że jeden człowiek ma prawo do decydowania o życiu lub śmierci drugiego człowieka – zaznaczył. – Próba odebrania komuś życia nie może nigdy być nazywana postępem ani nowoczesnością – ocenił.

Zapytany o słowa premiera Donalda Tuska, że antykoncepcja awaryjna "uniemożliwia doprowadzenie do zapłodnienia, a więc nie jest to tabletka wczesnoporonna", rzecznik Episkopatu odwołał się do opinii bioetyka, ks. dr hab. Piotra Kieniewicza, który stwierdził, że pigułka postkoitalna ma działanie zarówno antykoncepcyjne, jak i wczesnoporonne.

– W przypadku zażycia takiej pigułki, również mamy do czynienia z aborcją – ocenił. Dodał, że "obowiązkiem każdego człowieka, który ma uczciwie ukształtowane sumienie, jest stawanie w obronie nienarodzonych". – To nie ma związku z wyznawaną wiarą. To jest problem zwykłej, ludzkiej uczciwości. Jeżeli spojrzymy uczciwie na drugiego człowieka, to zobaczymy, że ma takie samo prawo do życia jak ja – podkreślił.

"Apel papieża Franciszka jest dziś zadaniem dla nas"

Ks. Gęsiak przypomniał nauczanie papieża Franciszka odnośnie obrony życia dzieci nienarodzonych. – Ojciec Święty Franciszek niejednokrotnie przypomniał, że sprawa obrony życia jest dla niego kluczowa. W jego przesłaniu bardzo mocno obecny jest wątek troski o ludzi zmarginalizowanych. W dzisiejszym, tak mocno zlaicyzowanym i hedonistycznym społeczeństwie, gdzie tak mocno kładzie się akcent na samego siebie, nie zauważamy drugiego człowieka, zwłaszcza tego nienarodzonego, który sam nie ma możliwości, by się obronić. Dlatego dziś bardzo łatwo jest zabrać nienarodzonym prawo do życia – zaznaczył.

Dodał, że papież Franciszek wielokrotnie apelował do ludzi dobrej woli, nie tylko wierzących, aby dzieci nienarodzone objęli szczególną troską. – Ten apel papieża Franciszka jest dziś zadaniem dla nas – zastrzegł.

Źródło: Radio ZET/PAP