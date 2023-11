Kiedy rząd Donalda Tuska? Padła konkretna data

Michał Kobosko z Polski 2050 w programie "Gość Radia ZET" w czwartek został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego o termin powołania rządu Donalda Tuska. W tzw. pierwszym kroku misję sformowania nowego gabinetu dostał Mateusz Morawiecki z PiS, ale nie ma on większości w Sejmie i prawdopodobnie przegra głosowanie o wotum zaufania.

- Jest możliwość, że ten niepotrzebny proces (tworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego – red.) będzie się toczył. Dotoczy się do 10 czy 11 grudnia. A 14 i 15 grudnia odbywa się szczyt europejski. Polskę powinien reprezentować nowy premier - mówił poseł Polski 2050. Miał na myśli ostatnie w tym roku spotkanie liderów państw UE na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli.

Donald Tusk premierem przed 13 grudnia? "Specyficzna data"

- To będzie bardzo ważny szczyt. Będą tematy dotyczące Ukrainy, bezpieczeństwa czy związane z Izraelem - dodał polityk. Czy rząd Donalda Tuska może być powołany 13 grudnia? - Jest to taka specyficzna data. To nie jest data, kiedy ja się uśmiecham szczególnie historycznie (to rocznica wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku - red.). Nie ważne, jaka to będzie data. Ważne, aby jak najszybciej Donald Tusk mógł rozpocząć misję i zaczął reprezentować Polskę m.in. w Brukseli - komentował w "Gościu Radia ZET".

Czy Michał Kobosko zostanie nowym ministrem funduszy i polityki regionalnej? - Nie było takiej rozmowy. To decyzja premiera Tuska. Gdyby zaproponował, to bardzo poważnie należałoby się zastanowić nad taką propozycją - tak polityk odniósł się do czwartkowych spekulacji "Gazety Wyborczej".

Poseł Polski 2050 potwierdził, że "rozmowy o stworzeniu koalicji rządowej zostały wznowione". - Mam nadzieję, że dość szybko będziemy mieli skompletowane decyzje - dodał.

Źródło: Radio ZET