Stan wyjątkowy w Polsce? Andrzej Duda zabrał głos

Czy w Polsce po pojawieniu się Prigożyna na Białorusi może zostać wprowadzony stan wyjątkowy? O to został zapytany w programie "Gość Radia ZET" w piątek prezydent Andrzej Duda. - Na tej zasadzie zawsze możemy sobie mówić hipotetycznie. Wprowadzenie stanu wyjątkowego, jeśli będą ku temu okoliczności. Na dziś nie widzę żadnych powodów - odpowiedział.

Polska może wprowadzić stan wyjątkowy? Andrzej Duda: Politycy próbują straszyć

- Mamy elementy kampanii, jacyś politycy próbują straszyć ludzi stanem wyjątkowym, ale faktem jest, że jak taka formacja zostaje relokowana przez Rosję na Białoruś, że być może kilka tysięcy najemników znajdzie się na Białorusi - dodał prezydent.

- Znajdzie się również Prigożyn, słyszymy o tym od pewnego czasu, że Rosja ma zamiar dokonać relokacji taktycznej broni nuklearnej, to na pewno są to informacje, które mają ogromne znaczenie dla NATO - kontynuował Andrzej Duda.

Na pytanie Bogdana Rymanowskiego, czy możliwe jest wprowadzenie stanu wyjątkowego i przesunięcie terminu wyborów, prezydent odpowiedział: - W ogóle nie rozważałem takiej kwestii i myślę, że nikt poważny tego w Polsce nie rozważa. Są tacy, którzy próbują siać niepokój, potrząsać polskim społeczeństwem - ocenił. Jak dodał, "są tacy, którzy szukają powodów, by rozbudzić polityczne emocje, strach, więc próbują zastraszać społeczeństwo".

Prowadzący dopytywał, czy możliwa jest sytuacja, że wagnerowcy będą "wypychać przez granicę" osoby, które chcą dostać się do Unii Europejskiej. - Oczywiście, że możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Jeśli będzie rzeczywiście tak, że najemnicy Grupy Wagnera znajdą się na Białorusi, to do jakich celów zostaną wykorzystani – jest to znak zapytania, który stawia sobie dziś NATO. To dyskutowaliśmy w Hadze - podsumował Duda.

