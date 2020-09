Adam Bodnar kończy kadencję, ale zostaje dłużej. „Jest ostra wojna na prawicy”

Brak zgłoszenia kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich przez PiS dowodzi, że wojna w Zjednoczonej Prawicy jest gorętsza i głębsza, niż to wynika z relacji medialnych - stwierdził w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki. To właśnie w środę upływa kadencja Adama Bodnara jako RPO. Kto zostanie jego następcą? Wciąż nie wiadomo.

Adam Bodnar kończy w środę pięcioletnią kadencję jako Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie z ustawą RPO pełni jednak swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Tego powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Tu zaczynają się problemy.

Posłowie mogli zgłaszać kandydatury na następcę Bodnara do 10 sierpnia. Kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiły w Sejmie kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wspartą przez ponad 300 organizacji społecznych. Szans na jej poparcie nie widzą jednak politycy PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego, która przecież kilkukrotnie przymierzała się do próby odwołania Bodnara ze stanowiska RPO, swojego kandydata wciąż szuka. Dlaczego PiS do tej pory nikogo nie zgłosiło? – Nie pamiętam – skomentował krótko szef klubu i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w rozmowie z „Wyborczą”.

Adam Bodnar kończy kadencję

- To, że nie byli w stanie wyłonić kandydata, to dla mnie jest tylko syndrom tego, że wojna w obozie prawicy jest dużo gorętsza i głębsza, niż to wynika z enuncjacji medialnych – powiedział natomiast marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przyznał jednak, że partia rządząca zapewne i tak w końcu zgłosi swojego kandydata. - Patrząc na apetyt PiS na różne stanowiska spodziewam się, że wystawią kiedyś swojego kandydata, prawdopodobnie nie zatwierdziwszy pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która też jest znakomitym kandydatem - dodał marszałek. - Z punktu widzenia ludzkiego nie miałbym nic przeciwko temu, aby pan prof. Adam Bodnar, znakomity Rzecznik, który całą swoją działalnością udowodnił, że właściwie pojmuje tę funkcję, pełnił ją dłużej - powiedział Grodzki. - Takie przypadki zdarzały się już wcześniej, o ile pamiętam także prof. (Andrzej) Zoll pełnił o pół roku dłużej swoją funkcję - mówił Grodzki.

Na temat upływającej kadencji Bodnara wypowiedziała się też na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, ilustrując to zdjęciem z 2015 roku, gdy jako marszałek Sejmu wręczała Adamowi Bodnarowi nominację.

„Zawsze po stronie Obywateli i prawa. Zawsze tam, gdzie trzeba było pomóc słabszym i wykluczanym. Gdzie naruszane były prawa obywatelskie. Praca RPO w tych trudnych czasach wymagała wytrwałości i wielkiego zaangażowania. Tak zapamiętam kadencję Adama Bodnara. Dziękuję, Panie Rzeczniku!" - napisała Kidawa-Błońska.

