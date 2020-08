Ideologia LGBT, a teraz nawet „wirus ideologii LGBT”. Co to właściwie jest i jakie są jej założenia? Do odpowiedzi na te pytania Jana Kanthaka próbował skłonić w "Faktach po Faktach" w TVN 24 Piotr Kraśko. Poseł Solidarnej Polski zdawał się jednak nie rozumieć prośby o wymienienie kluczowych założeń rzekomej i groźnej „ideologii LGBT”, a jego odpowiedź wywołała spore zamieszanie w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że kwestia rzekomej ideologii LGBT od kilku dni znów jest jednym z głównych tematów poruszanych w polskich mediach. Dyskusja rozgorzała na nowo po słowach byłego już łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, który na antenie Telewizji Trwam stwierdził: „Jesteśmy na etapie wirusa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszy, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa”. Wkrótce Wierzchowski pożegnał się ze stanowiskiem, co oficjalnie nie było związane z kontrowersyjną wypowiedzią, tylko z całokształtem jego pracy.

Politycy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry błyskawicznie wzięli Wierzchowskiego w obronę. Również szef klubu PiS, Ryszard Terlecki, przyznał śmiało, że podziela poglądy byłego kuratora oświaty. W kwestii „wirusa LGBT” nie wypowiedział się jeszcze Andrzej Duda, który przecież podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi wielokrotnie porównywał LGBT do neobolszewizmu i otwarcie bronił Jacka Żalka i jego słów: „LGBT to nie ludzie”. Słowa polskiego prezydenta cytowały wówczas największe światowe media. Słów o „wirusie LGBT” Duda jednak nie komentuje. Pytany był o nie natomiast właśnie Jan Kanthak, zapewniając, że "to manipulacje", a wojewoda "dopowiedział potem, że chodzi o »ideologię LGBT«". - Można być wyznawcą ideologii LGBT, nie będąc osobą homoseksualną, transseksualną, biseksualną czy interseksualną. To należy rozróżniać – tłumaczył.

Jan Kanthak w "Faktach po Faktach" o sklepie mięsnym dla LGBT

Tak między dziennikarzem TVN24 a 29-letnim posłem Solidarnej Polski wywiązała się żywa wymiana zdań, dziennikarz próbował dowiedzieć się od Kanthaka czegoś na temat założeń ideologii, przed którą ostrzega poseł. W odpowiedzi Kanthak przeszedł do odczytania definicji słowa „ideologia” ze słownika PWN. Na pytania o konkretne założenia „ideologii LGBT” nie reagował. Przekonywał jedynie, że „środowiska LGBT mają swoje księgarnie, mają swoje kina, mają swoje sklepy".

Byłem kiedyś w San Francisco w dzielnicy, gdzie był założony pionierski ruch LGBT w Stanach Zjednoczonych. Byłem świadkiem tego, jak wygląda ta dzielnica. Sklepy mięsne dla środowisk LGBT

- opowiadał parlamentarzysta Solidarnej Polski.

Te słowa szybko wywołały w sieci niemałe poruszenie. Kpiących komentarzy nie brakuje. „Brak słów - to komedia po prostu” – skomentował aktywista Bartosz Staszewski. „Piotr Kraśko zaorał Jana Kathaka” – dodał.

„Przecież wiadomo, że największym zagrożeniem dla Polski są sklepy mięsne LGBT w San Francisco. Czego nie rozumiecie?” – napisał z kolei Robert Biedroń.

RadioZET.pl/TVN24