Jarosław Kaczyński odchodzi na emeryturę? ''Zmiany są potrzebne''

Jarosław Kaczyński zrzeknie się posady prezesa PiS? Wybory w tej partii zapowiedziano na jesień. Jednak wierchuszka PiS nie zamierza przestać sterować PiS-em. Polityk chce pracować jeszcze 20 lat, do ukończenia 90. roku życia.

"Jarosław Kaczyński będzie rządził jak najdłużej, do 90. Chcę ukrócić wszelkie plotki, dywagacje i rozważania o tym, że prezes Kaczyński wybiera się na emeryturę" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Ryszard Czarnecki, europoseł PiS.

Jarosław Kaczyński prezesem PiS przez następne 20 lat?

Po wyborach prezydenckich PiS zapowiedział jesienią kolejne wybory, ale wewnątrz partii. „Zmiany są potrzebne w wielu dziedzinach. Potrzeba ich również w naszych szeregach. Ale podstawowym, koniecznym warunkiem, który musimy spełnić, by do tych zmian doprowadzić, jest wygranie wyborów" - przypomina słowa Jarosława Kaczyńskiego skierowane do działaczy PiS serwis "Super Expressu".

Jak donoszą media, zmiany mają dotyczyć wymiany nie tylko szefów okręgów, ale także kierownictwa. Nowe posady mają zająć młodzi działacze PiS. Nie oznacza to jednak, że z funkcją prezesa pożegna się Jarosław Kaczyński.

Chcę powiedzieć wszystkim przeciwnikom pana prezesa, żeby nie mieli żadnych złudzeń! Jarosław Kaczyński był, jest i będzie prezesem, nie ma dla niego żadnej alternatywy i będzie rządził do 90. Tylko Jarosław Kaczyński jest gwarantem zjednoczenia obozu Zjednoczonej Prawicy i na pewno nie odejdzie na polityczną emeryturę, a wszystkie spekulacje na ten temat są wyssane z brudnego palca

– wyjaśnił w rozmowie z "SE" Ryszard Czarnecki z PiS.

Doniesienia medialne mówią o tym, że wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości może zostać obecny premier — Mateusz Morawiecki. W ostatnim czasie doszło także do wielu zmian w polskim rządzie. Z funkcji ministra zdrowia zrezygnował Łukasz Szumowski. Swoją rezygnację złożył także szef dyplomacji, Jacek Czaputowicz. Szefem resortu zdrowia został Adam Niedzielski, a ministrem spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

RadioZET.pl/Super Express